Самолётом морской авиации в акватории Чёрного моря уничтожено четыре быстроходных военных катера с десантными группами военнослужащих украинских сил специальных операций

Министерство обороны Российской Федерации 30 августа опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «ночью 30 августа Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам управления и разведки противника. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили пять атак противника в районах населённых пунктов Белогоровка, Зайцево и Красногоровка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 380 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, две гаубицы Д-20, орудие «Мста-Б», а также противотанковая пушка «Рапира». Кроме того, в районе населённого пункта Пречистовка Донецкой Народной Республики поражены склады боеприпасов и топлива 35-й бригады морской пехоты ВСУ.

На Запорожском направлении активными действиями подразделений российской группировки войск, ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражены девять атак штурмовых подразделений 46-й аэромобильной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Работино и Вербовое Запорожской области.▫ За сутки на данном направлении уничтожены до 85 украинских военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, два пикапа, три артиллерийские системы М777 и три гаубицы М119 производства США, самоходные артиллерийские установки: «Гвоздика», «Богдана», а также «AS-90» производства Великобритании.

На Купянском направлении подразделениями группировки войск «Западная», огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражены три атаки 43-й, 115-й механизированных и 68-й егерской бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка Харьковской области, Сергеевка и Новоегоровка Луганской Народной Республики. Потери противника составили до 100 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, два орудия М109 производства США, гаубица Д-30, самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также «Krab» польского производства.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили атаку штурмовой группы 42-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества. За сутки уничтожены до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля.

На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» нанесено комплексное огневое поражение скоплению живой силы и техники ВСУ в районе населённого пункта Новодаровка Запорожской области. Потери противника на данном направлении составили до 120 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожены до 15 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-30.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражены живая сила и военная техника в 138-ми районах. Кроме того, в районе населённого пункта Ровное Донецкой Народной Республики уничтожен штаб оперативно-тактической группы «Донецк», а также узел связи 24-й механизированной бригады ВСУ.

Самолётом морской авиации Черноморского флота в акватории Чёрного моря уничтожено четыре быстроходных военных катера с десантными группами военнослужащих украинских сил специальных операций общей численностью до 50 человек.

Средствами противовоздушной обороны перехвачен реактивный снаряд системы залпового огня «HIMARS». Кроме того, уничтожено 28 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Шипиловка Луганской Народной Республики, Спорное, Зеленый Гай, Верхнеторецкое, Водяное Донецкой Народной Республики, Очеретоватое, Пятихатки, Тарасовка и Бердянск Запорожской области».

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