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Мурманская область. Арктика (16+)12.07.23 17:55

Самолёту ВВС Норвегии пришлось выполнить разворот от Государственной границы РФ

12 июля российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к Государственной границе РФ воздушная цель. Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения Государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота.

Как сообщает t.me/s/mod_russia, экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолёт базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии.

При приближении российского истребителя иностранный военный самолёт выполнил разворот от Государственной границы Российской Федерации. Нарушения Государственной границы Российской Федерации не допущено.

Как сообщает Национальный центр управления обороной Российской Федерации, полёт российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушным судном иностранного государства. 

Фото: https://structure.mil.ru/

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