Самолёты дальней авиации выполнили плановые полёты над нейтральными водами Балтийского, Баренцева, Норвежского, Восточно-Сибирского, Чукотского, Бофорта морей и Северного Ледовитого океана

«Все полёты выполнены в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», - заявил командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

Самолёты дальней авиации выполнили плановые полёты в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Балтийского, Баренцева, Норвежского, Восточно-Сибирского, Чукотского, Бофорта морей и Северного Ледовитого океана. В мероприятии были задействованы стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95мс, а также дальние бомбардировщики Ту-22м3.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, наиболее продолжительный полёт составил более 7 часов.

Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолётов Су-35с, Су-27, МиГ-31 Воздушно-космических сил и морской авиации Военно-морского флота.

«Все полёты выполнены в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», - заявил командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

«Лётчики дальней авиации регулярно совершают полёты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Чёрного и Балтийского морей, Тихого океана», - подчеркнул он.

Фото и видео: https://vk.com/video-133441491_456270592