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Мурманская область. Арктика (16+)03.02.22 10:15

Самолёты дальней противолодочной авиации Северного флота провели учение по поиску подводных лодок в Северо-Восточной Атлантике

В соответствии с планом боевой подготовки два противолодочных самолёта Ту-142 морской авиации Северного флота успешно выполнили полёт в заданный район Северо-Восточной Атлантики для участия в учении по поиску и обнаружению подводных лодок.

Экипажи произвели взлёт с аэродрома Кипелово под Вологдой и взяли курс на Баренцево море. Затем летчики совершили перелет над акваторией Норвежского моря в район выполнения поставленных задач. Во время полёта над Баренцевым морем противолодочные самолёты Ту-142 сопровождала пара истребителей-перехватчиков МиГ-31.

В назначенном районе экипажи самолётов Ту-142 осуществили поиск подводных лодок условного противника, провели тренировки по полетам над безориентирной местностью и пилотированию в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации, а также отработали вопросы взаимодействия с отрядами кораблей ВМФ России, находящимися в Северо-Восточной Атлантике.

На разных этапах полёта самолёты Ту-142 сопровождали истребители ВВС Норвегии и ВВС Великобритании.

Полёт российских самолётов проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами Баренцева, Норвежского морей и Атлантического океана.

Как сообщает пресс-служба СФ, в  соответствии с планом подготовки Вооруженных сил Российской Федерации на 2022 год в январе-феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Николая Евменова.

Основной направленностью учений является отработка действий сил ВМФ и Воздушно-космических сил по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам Российской Федерации с морских и океанских направлений.

Учения охватят акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана. Отдельные учения пройдут в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане.

Всего к участию в мероприятиях планируется привлечь свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих.

 

 

 

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12406673@egNews

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