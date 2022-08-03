Самолёты и вертолёты армии ВВС и ПВО Северного флота вернулись в пункты постоянной дислокации после участия в Главном военно-морском параде

23 самолёта и вертолёта армии Военно-воздушных сил и Противовоздушной обороны Северного флота вернулись в пункты постоянной дислокации после участия в Главном военно-морском параде.

В течение месяца экипажи морской авиации Северного флота были задействованы в авиационных тренировках над Санкт-Петербургом и Кронштадтом, а 31 июля - в День ВМФ России - приняли участие в авиационной части Главного военно-морского парада.

Экипажи самолётов и вертолётов Северного флота осуществляли вылеты с аэродромов временного базирования, расположенных в Карелии, Ленинградской и Тверской областях, а также из одного аэродрома Северного флота в Вологодской области.

Как сообщает пресс-служба СФ, обеспечивали полёты более 100 человек, лётного и инженерно-технического состава объединения ВВС и ПВО Северного флота.

Авиация Северного флота в авиационной части Главного военно-морского парада была представлена палубными вертолетами Ка-27М, фронтовыми бомбардировщиками Су-24, истребителями-перехватчиками МиГ-31, противолодочными самолётами Ту-142, корабельными истребителями МиГ-29К, а также вертолётами Ми-8 и другими видами авиационной техники.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12431469@egNews