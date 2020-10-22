Самолёты не поскользнутся - спецтехника мурманского аэропорта готова к зиме

В Мурманском аэропорту завершена подготовка наземной техники к зимнему периоду. За лето были произведены регламентные работы, в достаточном количестве закуплены запасные части и расходные материалы.

«Учитывая климатические особенности нашего региона необходимо быть готовым к любым сюрпризам погоды, - говорит генеральный директор ПАО «Аэропорт Мурманск» Руслан Степанец. - На предстоящую зиму аэропорт закупил достаточное количество реагентов для обработки и воздушных судов, и взлётно-посадочной полосы».

Работа снегоуборочной техники, в частности, уже была продемонстрирована учащимся авиационного класса Мурманского академического лицея во время экскурсии.

Кроме специализированной техники, которая будет заниматься уборкой снега на перроне, полосе и привокзальной площади, в аэропорту проводятся плановые работы по обновлению перонной техники – этим летом воздушная гавань приобрела очередной автобус для перевозки пассажиров между терминалом и воздушным судном.

Низкопольный автобус с выходами на обе стороны производства Минского автозавода уже доставлен в мурманский аэропорт. В настоящее время производятся необходимые регистрационный действия и уже в ближайшее время автобус встанет на линию.

Аэропорт большое внимание уделяет удобству и безопасности при посадке и высадке пассажиров. Для этих целей продолжена работа по обновлению самолётных трапов. Новые «лестницы в небо» также появятся в главной воздушной гавани Заполярья в октябре-ноябре.