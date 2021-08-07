Самолёты Ту-142 отработали взаимодействие с кораблями Северного флота в дальней океанской зоне

Вчера два экипажа дальних противолодочных самолетов Ту-142 в рамках командно-штабной тренировки по управлению силами и войсками отработали взаимодействие с кораблями Северного флота в Северо-восточной Атлантике.

Полёт дальних противолодочных самолётов проходил над нейтральными водами Баренцева, Норвежского морей и Северо-Восточной Атлантики.

По одной из учебных задач, стоящих перед экипажами противолодочных самолётов, летчикам необходимо было обнаружить тактическую группу кораблей Северного флота, обозначающих корабельную группировку условного противника, с последующей передачей целеуказания корабельной ударной группе, возглавляемой ракетным крейсером «Маршал Устинов» и действующей в назначенных районах Северо-восточной Атлантики.

В отведенное на поиск время тактическая группа кораблей Северного флота, в составе которой действует новейший десантный корабль «Пётр Моргунов», была обнаружена экипажами дальних противолодочных самолётов.

Продолжительность полетного задания составила около 12 часов. За это время самолеты преодолели маршрут протяженностью свыше 7 тысяч километров.

Как сообщает пресс-служба СФ, полёты дальних противолодочных самолетов Ту-142 Северного флота выполнены в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.