Самолёты Ту-142 Северного флота в рамках СКШУ «Океан-2024» осуществили поиск подводных лодок в Арктической морской зоне

В рамках стратегического командно-штабного учения «Океан – 2024» два дальних противолодочных самолётов Ту-142 Северного флота вылетели на поиск подводных лодок в Арктической морской зоне.

На этапе развёртывания дальних противолодочных самолётов в назначенные районы их истребительно-авиационное прикрытие обеспечила пара самолётов Су-33.

В ходе лётной смены экипажи дальних противолодочных самолётов Ту-142 отработали взаимодействие по поиску подводных лодок условного противника с противолодочными кораблями Северного флота, действующими в акваториях Баренцева и Восточно-Сибирского морей.

Перед экипажами дальних противолодочных самолётов стояла задача по обнаружению тактических групп кораблей условного противника с последующей передачей целеуказания корабельным ударным группам Северного флота.

Полёты дальних противолодочных самолетов Ту-142 Северного флота выполнены в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.

В соответствии с планом подготовки Вооружённых сил Российской Федерации соединения и объединения ВМФ приступили к участию в стратегическом командно-штабном учении (СКШУ) «Океан-2024», которое продлится до 16 сентября включительно. Учение проходит в двустороннем формате под общим руководством главнокомандующего Военно-морском флотом адмирала Александра Моисеева и станет одним из основных мероприятий оперативной и боевой подготовки Вооружённых Сил Российской Федерации в 2024 году.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12529125@egNews