Самому большому соединению ВМФ России – дивизии ракетных кораблей Северного флота исполнилось 70 лет

Вчера в Североморске состоялся торжественный подъём государственного, военно-морского флагов и флагов расцвечивания на тяжёлом атомном ракетном крейсере «Пётр Великий» и других боевых единицах 43-й дивизии ракетных кораблей, которая является правопреемницей сформированной 70 лет назад 120-й бригады эскадренных миноносцев Северного флота. С юбилеем соединения военных моряков поздравил командующий Северным флотом Герой России адмирал Александр Моисеев.

В настоящее время дивизия ракетных кораблей является самым крупным и мощным соединением Военно-морского флота России. В его боевой состав входят ракетные крейсеры «Пётр Великий» и «Маршал Устинов», эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков», а также фрегаты «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» и «Адмирал флота Касатонов». После завершения модернизации строй соединения пополнят тяжёлый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» и тяжёлый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов». Новый фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко» (назван в честь легендарного командующего Северным флотом с 1940 по 1946 годы Арсения Григорьевича Головко), строительство которого завершается на судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге, после завершения всех испытаний также войдёт в состав дивизии ракетных кораблей Северного флота.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в настоящее время два корабля соединения – ракетный крейсер «Маршал Устинов» и фрегат «Адмирал флота Касатонов» выполняют поставленные задачи в северо-восточной Атлантике под флагом командира дивизии капитана 1 ранга Игоря Никитина.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12407382@egNews