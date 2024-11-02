Самовнушение, успокоительные, спорт и алкоголь — россияне рассказали, как борются с волнением перед собеседованием

Методы самовнушения и дыхательные упражнения для борьбы с волнением перед интервью с работодателем чаще используют женщины, алкоголь — мужчины. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам открытого опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения.

Только 1 из 4 россиян не испытывает волнения перед интервью с работодателем. Судя по результатам опроса, к наиболее популярным методам борьбы со стрессом относятся практики самовнушения (их применяет каждый десятый соискатель), упражнения на дыхание (6%) и успокоительные таблетки (5%). 4% справиться с волнением помогает уверенность в себе. Ещё 4% — тщательная подготовка к собеседованию. 3% стараются отстраниться от грядущего интервью, не вспоминать о нем, думать о приятном.

2% борются с волнением с помощью занятий спортом и прогулок. Еще 2% балуют себя вкусным кофе или чаем. Также 2% признались, что им помогает только алкоголь. Среди других менее популярных способов борьбы со стрессом — сладкое, музыкальная релаксация, сон, обливания холодной водой.

У женщин по сравнению с мужчинами более популярны аутотренинги (14%), дыхательные упражнения (8%) и приём успокоительных средств (7%).

4 из 100 мужчин признались, что накануне собеседования могут позволить себе горячительные напитки, для женщин приём спиртного перед интервью не характерен.

25% россиян не предпринимают никаких мер для борьбы со стрессом: «Иду на страх и риск»; «Позволяю себе волноваться, состояние со временем проходит самостоятельно»; «Там тоже люди. И они тоже ошибаются».

За 11 лет, прошедших с момента проведения аналогичного опроса, россияне стали более спокойно относиться к собеседованиям: не испытывающих волнения стало на 4 процентных пункта больше.

Время проведения опроса: 19—30 октября 2024 года.