Самовольная постройка - новое в законодательстве

Самовольное строение – это не всегда намеренное нарушение законодательства. Зачастую бывает, что объект становится самостроем в результате изменений в законодательстве или каких-либо ошибок в документах, а иногда собственники не знают, как правильно оформить документы.

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, понятие «самострой» определено как строение, возведённое на земельном участке с нарушением градостроительных норм, и при строительстве, если не были получены необходимые разрешения. Относительно недавно были внесены изменения в законодательство* в связи с самовольными постройками, об этом рассказал начальник отдела правового обеспечения и контроля (надзора) в сфере СРО Управления Росреестра по Мурманской области Роман Пустовидов:

- В частности, законодательно были уточнены критерии самовольной постройки. По новым правилам постройку признают самовольной, если она возведена с нарушением норм, которые действовали на момент её строительства и не утратили силу к её выявлению.

Важнейшим нововведением стало правило о том, что вместо решения о сносе может быть принято решение о приведении постройки в соответствии с установленными требованиями законодательства. Указанное решение принимается либо судом, либо органом местного самоуправления. Появилось так называемое правило добросовестности застройщика. Это означает, что если собственник объекта не знал и не мог знать об ограничениях использования земельного участка, то такое здание может быть не признано самовольной постройкой.

Также установлено, что органы местного самоуправления не вправе принимать решения о сносе в следующих случаях:

- если постройки возведены на земельных участках, не находящихся в государственной или муниципальной собственности, кроме случаев, когда такие постройки создают угрозу жизни и здоровью граждан;

- если право собственности на постройку зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости или признано судом;

- если в отношении постройки судом ранее было принято решение об отказе в сносе;

- если постройка является многоквартирным домом, жилым или садовым домом.

Теперь допускается изъятие земельного участка у собственника, в частности если на участке возведена или создана самовольная постройка и не выполнены обязанности по её сносу. Также невыполнение арендатором обязанностей по сносу самовольной постройки будет являться основанием для одностороннего отказа арендодателя от договора аренды земельного участка.

Срок для сноса самовольной постройки устанавливается от трёх месяцев до одного года, срок для приведения в соответствие – от шести месяцев до трёх лет. Суд в каждом конкретном случае определяет все обстоятельства, относящиеся к делу. Главное условие - это выяснение опасности самовольной постройки для жизни и здоровья граждан. Обязанность по доказыванию необходимости сноса возложена на того, кто подаёт в суд.

* - постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12 декабря 2023 г. №44 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при применении норм о самовольной постройке».