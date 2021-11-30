Самой прибыльной отраслью за первые шесть месяцев года стала добыча полезных ископаемых. Но не спешите радоваться

С января по июнь 2021 года рентабельность товаров и услуг, проданных российскими крупными и средними предприятиями, достигла 12,5%. Это стало максимумом со второго полугодия 2018 года, когда этот показатель составлял 12,7%, говорится в исследовании аудиторской компании «FinExpertiza».

Как пишет www.kommersant.ru, по подсчётам экспертов, за первое полугодие 2021-го выручка крупных и средних предприятий в России от продажи товаров, работ и услуг составила 95,64 трлн рублей при себестоимости 74 трлн рублей. Кроме того, бизнес направил 11 трлн рублей на коммерческие и управленческие расходы. Полученная прибыль в итоге составила 10,64 трлн рублей, или 12,52% от расходов.

Больше всего заработал бизнес в Карелии (рентабельность продукции достигла 69,5%), Еврейской автономной области (68,3%), Мурманской области (62,9%), Тыве (50,5%), Астраханской области (50%), Магаданской области (47,1%), Забайкальском крае (46,2%), Сахалинской области (44,3%), Чукотском автономном округе (43%), Красноярском крае (37,6%). В Москве рентабельность была на уровне 10,1%, в Санкт-Петербурге — 6,2%.

Президент «FinExpertiza Global» Елена Трубникова заявила, что самой прибыльной отраслью за первые шесть месяцев стала добыча полезных ископаемых, где рентабельность продукции составила 33,8%. Но в большинстве остальных сфер, по её словам, рентабельность оказалась ниже среднероссийских значений. «Бизнес, ориентированный на розничный спрос, сейчас сталкивается с опережающим ростом расходов, связанных с разгоном инфляции и удорожанием сырья», - объяснила она.

В 2020 году совокупная прибыль крупных и средних российских предприятий обвалилась на 23,5%. Это стало максимальным падением с 2008 года, сообщала «FinExpertiza». По её данным, за прошлый год финансовые показатели предприятий ухудшились в 48 из 85 регионов.