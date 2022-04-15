Самозанятость – путь к личному успеху: в Апатитах пройдёт тренинг

17 апреля в рамках Дней предпринимательства в Апатитах пройдёт тренинг «Самозанятость – путь к личному успеху!». Организатор – выступает Центр поддержки предпринимательства Мурманской области совместно с Министерством развития Арктики и экономики Мурманской области.

В рамках тренинга участники познакомятся:

- с основными понятиями, связанными с применением налогового режима «Налог на профессиональный доход»;

- с основными преимуществами и ограничениями налогового режима «Налог на профессиональный доход»;

- алгоритмом перехода к применению налогового режима «Налог на профессиональный доход».

Центр поддержки предпринимательства Мурманской области совместно с Мурманским региональным бизнес-инкубатором расскажут, какими мерами поддержки можно воспользоваться на старте своего дела, а какими – для дальнейшего развития.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, начало тренинга в 12.00, Интерактивный комплекс АГДК, ул. Ленина, 34.

Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация по ссылке.

Тренинг «Самозанятость – путь к личному успеху!» реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Фото: https://xn--51-9kcqjf0b7a.xn--p1ai/events/547/