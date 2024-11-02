Самозанятые и юридические лица могут арендовать офис на льготных условиях

Стартовал конкурс на предоставление офисных помещений на льготных условиях в Мурманском региональном инновационном бизнес-инкубаторе.

Принять в нём участие могут как физические лица, применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (самозанятые), со сроком регистрации не более трёх лет, так и индивидуальные предприниматели и юридические лица.

Аренда офисного рабочего места на льготных условиях позволит начать предпринимательский путь в комфортных условиях, а статус резидента бизнес-инкубатора – самозанятым открыть новые возможности для развития своего бизнеса, бесплатно участвовать в обучающих семинарах, тренингах, выставках, а также пользоваться конференц-залом и переговорными комнатами.

Предоставляемые в аренду офисные помещения оборудованы мебелью, телефонной̆ связью и доступом в интернет. Юридическим лицам при необходимости может быть предоставлен официальный юридический̆ адрес.

Приём заявок на получение офиса открыт до 2 декабря на электронной площадке РТС-тендер в секции «Имущественные торги» по ссылке.

Подробнее с информацией о конкурсе и перечнем помещений можно ознакомиться на сайте МРИБИ. Обращаем внимание, что имеются ограничения по видам деятельности.

Интересующие вопросы можно задать менеджерам по имущественной поддержке по телефонам: 8(8152) 43-59-30 или 8(815) 55 6-00-22 (доб. 137), а также направить по адресам электронной почты: event@mribi.ru, rent@mribi.ru.

Имущественная поддержка оказывается в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Мурманской области, отмечает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/