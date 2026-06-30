Самозанятые могут получить до 200 тысяч рублей на возмещение части затрат

С 29 июня начинается приём заявок на предоставление субсидий для самозанятых граждан Мурманска.

К участию допускаются физические лица, которые применяют налог на профессиональный доход не менее трёх месяцев (за исключением индивидуальных предпринимателей). Заявители должны быть зарегистрированы и вести деятельность на территории Мурманска.

Субсидии предоставляются на возмещение следующих затрат: покупка основных средств (включая доставку); аренда нежилого помещения для профессиональной деятельности; участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях в России (для производителей собственных товаров). Транспортные затраты и расходы на проживание не компенсируются.

Заявки принимаются на Портале мер государственной поддержки, шифр отбора 26-968-20530-2-0036. Последний день приема заявок – 31 июля.

Ознакомиться с порядком предоставления субсидий можно по ссылке: https://msp.citymurmansk.ru/support/fin/subsid/self-employed/self-employed.shtml

Консультации по вопросам участия можно получить в комитете по экономическому развитию и туризму администрации города Мурманска. Телефон (8152) 45-94-75. Электронная почта: ekonomika@citymurmansk.ru.