Самозанятые Мурманской области могут получить льготные микрозаймы

Региональный фонд развития малого и среднего предпринимательства продолжает реализовывать специальный микрофинансовый продукт для физических лиц и индивидуальных предпринимателей Мурманской области, использующих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

Самозанятые граждане могут обратиться в Центр «Мой Бизнес» за получением такого займа суммой до 500 тысяч рублей под ставку 5% годовых на срок до 2 лет.

Средства микрозайма могут быть использованы только на цели, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, в соответствии с представленным бизнес-планом.

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, преимуществом микрофинансового продукта для самозанятых является не только низкая процентная ставка, но и выгодная система погашения – дифференцированными платежами, которые позволяют оплатить задолженность с наименьшей переплатой.

Кроме того, в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» плательщики налога на профессиональный доход в Мурманской области могут получить в Центре «Мой Бизнес» не только финансовую поддержку в виде субсидий, грантов, микрозаймов, поручительств, но и воспользоваться услугами сопровождения деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства (маркетинговое, бухгалтерское, юридической сопровождение).

Получить подробную информацию о предоставляемом продукте для самозанятых, а также ознакомиться с услугами Фонда можно у специалистов центра «Мой бизнес» по телефону + 7 (8152) 99-43-10 и на официальном сайте.

Фото: https://gov-murman.ru