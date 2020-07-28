Самозанятые северяне теперь могут претендовать на получение губернаторского стартапа

Постановлением правительства Мурманской области от 24.07.2020 № 528-ПП внесены изменения в порядок предоставления губернаторского стартапа на поддержку предпринимательских инициатив, в соответствии с которыми право на участие в конкурсе предоставлено физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

Как сообщает региональное Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства, второй этап конкурсного отбора на предоставление губернаторского стартапа на поддержку предпринимательских инициатив стартует в августе 2020 года. Более подробная информация о сроках проведения конкурса будет размещена дополнительно.

С полным текстом порядка предоставления данного вида поддержки можно ознакомиться на портале малого и среднего предпринимательства Мурманской области в разделе «Формы и виды поддержки».