Самозанятые стали зарабатывать больше: исследование YouDo и hh.ru
Маркетплейс бытовых услуг YouDo.com и крупнейшая российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru исследовали тренды работы с самозанятыми и тенденции внештатного сотрудничества.
Оказалось, что 61% самозанятых значительно увеличили свои доходы в этом году, 36% самозанятых обеспечивает себя только с помощью внештатной деятельности, а больше всех зарабатывают юристы, бухгалтеры и репетиторы.
На чем зарабатывают самозанятые
Согласно данным YouDo, самой популярной категорией для самозанятых на маркетплейсе стала «Репетиторы и обучение». Так, количество исполнителей с подтвержденным статусом самозанятого летом 2023 года выросло на 34% по сравнению с прошлым годом. На втором месте по росту самозанятых исполнителей «Разработка ПО» (куда входят программирование, верстка, создание лендингов) и на третьем – «Виртуальный помощник» (работа с текстом, копирайтинг, помощь smm-специалиста, подготовки презентаций и т.д.) – на 31% и 29% соответственно.
Как следует из исследования, 64% респондентов совмещают работу и подработку, а 36% обеспечивают себя исключительно самозанятостью. Причём, 61% опрошенных заявили, что их доходы значительно выросли по сравнению с прошлым годом, 23% ответили, что их доходы выросли незначительно, у 11% остались на прежнем уровне и у 5% снизились.
Самые популярные категории, в которых самозанятые оказывают услуги:
1. Репетиторы и обучение;
2. Разработка ПО;
3. Виртуальный помощник;
4. Дизайн;
5. Красота и здоровье;
6. Юридическая и бухгалтерская помощь;
7. Фото, видео и аудио.
Популярность направлений подтверждает и статистика hh.ru. В топе специализаций с наибольшим числом резюме с упоминанием самозанятости в 2023 году резюме бухгалтеров, дизайнеров, программистов, разработчиков и юристов.
Топ-15 специализаций с наибольшим числом резюме с упоминанием самозанятости:
1. Менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами;
2. Бухгалтер;
3. Администратор;
4. Руководитель проектов;
5. Дизайнер, художник;
6. Водитель;
7. Менеджер по маркетингу, интернет-маркетолог;
8. Учитель, преподаватель, педагог;
9. Менеджер по работе с партнёрами;
10. Программист, разработчик;
11. Копирайтер, редактор, корректор;
12. Юрист;
13. Юрисконсульт;
14. Секретарь, помощник руководителя, ассистент;
15. SMM-менеджер, контент-менеджер.
Самые востребованные самозанятые
Бизнес-заказчики маркетплейса YouDo.сom также отдают предпочтение самозанятым исполнителям. Согласно данным опроса, самым привлекательным в сотрудничестве с ними являются простота работы (38%), эффективное выполнение задач (26%), лёгкое оформление (21%) и отсутствие необходимости нанимать под разовые услуги человека в штат (15%).
Бизнес не первый год активно сотрудничает с самозанятыми. Согласно данным hh.ru, количество вакансий с упоминанием самозанятости также продолжает расти. Больше всего вакансий было размещено таких профобластях, как финансы, добыча сырья, информационные технологии и безопасность.
Самые популярные профессиональные области, в которых ищут самозанятых:
1. Транспорт, логистика, перевозки;
2. Домашний, обслуживающий персонал;
3. Рабочий персонал;
4. Административный персонал»
5. Информационные технологии;
6. Продажи, обслуживание клиентов;
7. Строительство, недвижимость;
8. Маркетинг, реклама, PR;
9. Высший и средний менеджмент;
10. Производство, сервисное обслуживание;
11. Управление персоналом, тренинги;
12. Добыча сырья;
13. Стратегия, инвестиции, консалтинг;
14. Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты;
15. Автомобильный бизнес;
16. Финансы, бухгалтерия;
17. Наука, образование;
18. Сельское хозяйство
19. Искусство, развлечения, массмедиа;
20. Закупки.
Сколько зарабатывают самозанятые
На маркетплейсе YouDo.com пользователи сами устанавливают цену, которую готовы заплатить за услугу. Так, средний чек в самых популярных у самозанятых категориях вырос в среднем на 17% по сравнению с прошлым годом. Больше всего за задание зарабатывают самозанятые, которые выполняют заказы в категории «Юридическая и бухгалтерская помощь», а меньше всех те, кто оказывает услуги в «Виртуальный помощник».
Категории с самыми высокими средними чеками за услугу в сентябре 2023 года:
1. Юридическая и бухгалтерская помощь – 3792 рубля;
2. Разработка ПО – 3511 рублей;
3. Репетиторы и обучение – 2449 рублей;
4. Дизайн – 2201 рубль;
5. Красота и здоровье – 1983 рубля;
6. Фото, видео и аудио – 1538 рублей;
7. Виртуальный помощник – 1016 рублей.
Бизнес со своей стороны также заинтересован в самозанятых. По данным hh.ru, в этом году в топе специализаций с наибольшей медианной зарплатой из вакансий с упоминанием самозанятости не только специалисты, но и менеджеры с навыками управления.