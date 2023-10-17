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Мурманская область. Арктика (16+)17.10.23 12:00

Самозанятые стали зарабатывать больше: исследование YouDo и hh.ru

Маркетплейс бытовых услуг YouDo.com и крупнейшая российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru исследовали тренды работы с самозанятыми и тенденции внештатного сотрудничества.

Оказалось, что 61% самозанятых значительно увеличили свои доходы в этом году, 36% самозанятых обеспечивает себя только с помощью внештатной деятельности, а больше всех зарабатывают юристы, бухгалтеры и репетиторы.

На чем зарабатывают самозанятые

Согласно данным YouDo, самой популярной категорией для самозанятых на маркетплейсе стала «Репетиторы и обучение». Так, количество исполнителей с подтвержденным статусом самозанятого летом 2023 года выросло на 34% по сравнению с прошлым годом. На втором месте по росту самозанятых исполнителей «Разработка ПО» (куда входят программирование, верстка, создание лендингов) и на третьем – «Виртуальный помощник» (работа с текстом, копирайтинг, помощь smm-специалиста, подготовки презентаций и т.д.) – на 31% и 29% соответственно.

Как следует из исследования, 64% респондентов совмещают работу и подработку, а 36% обеспечивают себя исключительно самозанятостью. Причём, 61% опрошенных заявили, что их доходы значительно выросли по сравнению с прошлым годом, 23% ответили, что их доходы выросли незначительно, у 11% остались на прежнем уровне и у 5% снизились.

Самые популярные категории, в которых самозанятые оказывают услуги:

1.      Репетиторы и обучение;

2.      Разработка ПО;

3.      Виртуальный помощник;

4.      Дизайн;

5.      Красота и здоровье;

6.      Юридическая и бухгалтерская помощь;

7.      Фото, видео и аудио.

Популярность направлений подтверждает и статистика hh.ru. В топе специализаций с наибольшим числом резюме с упоминанием самозанятости в 2023 году резюме бухгалтеров, дизайнеров, программистов, разработчиков и юристов.

Топ-15 специализаций с наибольшим числом резюме с упоминанием самозанятости:

1.      Менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами;

2.      Бухгалтер;

3.      Администратор;

4.      Руководитель проектов;

5.      Дизайнер, художник;

6.      Водитель;

7.      Менеджер по маркетингу, интернет-маркетолог;

8.      Учитель, преподаватель, педагог;

9.      Менеджер по работе с партнёрами;

10.    Программист, разработчик;

11.    Копирайтер, редактор, корректор;

12.    Юрист;

13.    Юрисконсульт;

14.    Секретарь, помощник руководителя, ассистент;

15.    SMM-менеджер, контент-менеджер.

Самые востребованные самозанятые

Бизнес-заказчики маркетплейса YouDo.сom также отдают предпочтение самозанятым исполнителям. Согласно данным опроса, самым привлекательным в сотрудничестве с ними являются простота работы (38%), эффективное выполнение задач (26%), лёгкое оформление (21%) и отсутствие необходимости нанимать под разовые услуги человека в штат (15%).

Бизнес не первый год активно сотрудничает с самозанятыми. Согласно данным hh.ru, количество вакансий с упоминанием самозанятости также продолжает расти. Больше всего вакансий было размещено таких профобластях, как финансы, добыча сырья, информационные технологии и безопасность.

Самые популярные профессиональные области, в которых ищут самозанятых:

1.      Транспорт, логистика, перевозки;

2.      Домашний, обслуживающий персонал;

3.      Рабочий персонал;

4.      Административный персонал»

5.      Информационные технологии;

6.      Продажи, обслуживание клиентов;

7.      Строительство, недвижимость;

8.      Маркетинг, реклама, PR;

9.      Высший и средний менеджмент;

10.    Производство, сервисное обслуживание;

11.    Управление персоналом, тренинги;

12.    Добыча сырья;

13.    Стратегия, инвестиции, консалтинг;

14.    Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты;

15.    Автомобильный бизнес;

16.    Финансы, бухгалтерия;

17.    Наука, образование;

18.    Сельское хозяйство

19.    Искусство, развлечения, массмедиа;

20.    Закупки.

Сколько зарабатывают самозанятые

На маркетплейсе YouDo.com пользователи сами устанавливают цену, которую готовы заплатить за услугу. Так, средний чек в самых популярных у самозанятых категориях вырос в среднем на 17% по сравнению с прошлым годом. Больше всего за задание зарабатывают самозанятые, которые выполняют заказы в категории «Юридическая и бухгалтерская помощь», а меньше всех те, кто оказывает услуги в «Виртуальный помощник».

Категории с самыми высокими средними чеками за услугу в сентябре 2023 года:

1.      Юридическая и бухгалтерская помощь – 3792 рубля;

2.      Разработка ПО – 3511 рублей;

3.      Репетиторы и обучение – 2449 рублей;

4.      Дизайн – 2201 рубль;

5.      Красота и здоровье – 1983 рубля;

6.      Фото, видео и аудио – 1538 рублей;

7.      Виртуальный помощник – 1016 рублей.

Бизнес со своей стороны также заинтересован в самозанятых. По данным hh.ru, в этом году в топе специализаций с наибольшей медианной зарплатой из вакансий с упоминанием самозанятости не только специалисты, но и менеджеры с навыками управления.

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