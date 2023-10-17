Самозанятые стали зарабатывать больше: исследование YouDo и hh.ru

Маркетплейс бытовых услуг YouDo.com и крупнейшая российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru исследовали тренды работы с самозанятыми и тенденции внештатного сотрудничества.

Оказалось, что 61% самозанятых значительно увеличили свои доходы в этом году, 36% самозанятых обеспечивает себя только с помощью внештатной деятельности, а больше всех зарабатывают юристы, бухгалтеры и репетиторы.

На чем зарабатывают самозанятые

Согласно данным YouDo, самой популярной категорией для самозанятых на маркетплейсе стала «Репетиторы и обучение». Так, количество исполнителей с подтвержденным статусом самозанятого летом 2023 года выросло на 34% по сравнению с прошлым годом. На втором месте по росту самозанятых исполнителей «Разработка ПО» (куда входят программирование, верстка, создание лендингов) и на третьем – «Виртуальный помощник» (работа с текстом, копирайтинг, помощь smm-специалиста, подготовки презентаций и т.д.) – на 31% и 29% соответственно.

Как следует из исследования, 64% респондентов совмещают работу и подработку, а 36% обеспечивают себя исключительно самозанятостью. Причём, 61% опрошенных заявили, что их доходы значительно выросли по сравнению с прошлым годом, 23% ответили, что их доходы выросли незначительно, у 11% остались на прежнем уровне и у 5% снизились.

Самые популярные категории, в которых самозанятые оказывают услуги:

1. Репетиторы и обучение;

2. Разработка ПО;

3. Виртуальный помощник;

4. Дизайн;

5. Красота и здоровье;

6. Юридическая и бухгалтерская помощь;

7. Фото, видео и аудио.

Популярность направлений подтверждает и статистика hh.ru. В топе специализаций с наибольшим числом резюме с упоминанием самозанятости в 2023 году резюме бухгалтеров, дизайнеров, программистов, разработчиков и юристов.

Топ-15 специализаций с наибольшим числом резюме с упоминанием самозанятости:

1. Менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами;

2. Бухгалтер;

3. Администратор;

4. Руководитель проектов;

5. Дизайнер, художник;

6. Водитель;

7. Менеджер по маркетингу, интернет-маркетолог;

8. Учитель, преподаватель, педагог;

9. Менеджер по работе с партнёрами;

10. Программист, разработчик;

11. Копирайтер, редактор, корректор;

12. Юрист;

13. Юрисконсульт;

14. Секретарь, помощник руководителя, ассистент;

15. SMM-менеджер, контент-менеджер.

Самые востребованные самозанятые

Бизнес-заказчики маркетплейса YouDo.сom также отдают предпочтение самозанятым исполнителям. Согласно данным опроса, самым привлекательным в сотрудничестве с ними являются простота работы (38%), эффективное выполнение задач (26%), лёгкое оформление (21%) и отсутствие необходимости нанимать под разовые услуги человека в штат (15%).

Бизнес не первый год активно сотрудничает с самозанятыми. Согласно данным hh.ru, количество вакансий с упоминанием самозанятости также продолжает расти. Больше всего вакансий было размещено таких профобластях, как финансы, добыча сырья, информационные технологии и безопасность.

Самые популярные профессиональные области, в которых ищут самозанятых:

1. Транспорт, логистика, перевозки;

2. Домашний, обслуживающий персонал;

3. Рабочий персонал;

4. Административный персонал»

5. Информационные технологии;

6. Продажи, обслуживание клиентов;

7. Строительство, недвижимость;

8. Маркетинг, реклама, PR;

9. Высший и средний менеджмент;

10. Производство, сервисное обслуживание;

11. Управление персоналом, тренинги;

12. Добыча сырья;

13. Стратегия, инвестиции, консалтинг;

14. Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты;

15. Автомобильный бизнес;

16. Финансы, бухгалтерия;

17. Наука, образование;

18. Сельское хозяйство

19. Искусство, развлечения, массмедиа;

20. Закупки.

Сколько зарабатывают самозанятые

На маркетплейсе YouDo.com пользователи сами устанавливают цену, которую готовы заплатить за услугу. Так, средний чек в самых популярных у самозанятых категориях вырос в среднем на 17% по сравнению с прошлым годом. Больше всего за задание зарабатывают самозанятые, которые выполняют заказы в категории «Юридическая и бухгалтерская помощь», а меньше всех те, кто оказывает услуги в «Виртуальный помощник».

Категории с самыми высокими средними чеками за услугу в сентябре 2023 года:

1. Юридическая и бухгалтерская помощь – 3792 рубля;

2. Разработка ПО – 3511 рублей;

3. Репетиторы и обучение – 2449 рублей;

4. Дизайн – 2201 рубль;

5. Красота и здоровье – 1983 рубля;

6. Фото, видео и аудио – 1538 рублей;

7. Виртуальный помощник – 1016 рублей.

Бизнес со своей стороны также заинтересован в самозанятых. По данным hh.ru, в этом году в топе специализаций с наибольшей медианной зарплатой из вакансий с упоминанием самозанятости не только специалисты, но и менеджеры с навыками управления.