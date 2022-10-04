Самозанятых северян приглашают на конференцию

5 ноября в Мурманске состоится конференция «Ярмарка самозанятых», организованная региональным Центром поддержки предпринимательства совместно с Министерством развития Арктики и экономики Мурманской области.

В рамках мероприятия самозанятые северяне смогут презентовать свои товары и услуги, поучаствовать в мастер-классах, обучающем модуле, направленном на развитие предпринимательского потенциала, обменяться опытом и найти новые каналы сбыта.

Для участия в мероприятии необходимо направить заявку по форме в Центр поддержки предпринимательства Мурманской области на адрес электронной почты: info@cppmo.ru.

Заявки принимаются с 3 октября по 24 октября 2022 года.

Конференция пройдёт по адресу: г. Мурманск, просп. Кольский, 134, ТРЦ «Форум».

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, по всем вопросам можно обращаться в Центр поддержки предпринимательства, телефон (8152) 41-07-44.