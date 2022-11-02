Самозанятых северян приглашают на обучающие тренинги «Бизнес на дому»

С 15 по 29 ноября самозанятые граждане, зарегистрированные в Мурманской области, могут пройти серию обучающих тренингов «Бизнес на дому».

В рамках обучения участники сформируют и разовьют важные компетенции, знания и навыки, необходимые для эффективного ведения профессиональной деятельности в формате самозанятости:

узнают все о специфике специального налогового режима для самозанятых;

рассмотрят эффективные инструменты продаж;

разберут инструменты маркетингового продвижения для самозанятых;

научатся правильно настраивать, запускать и анализировать таргетированную рекламу;

познакомятся с принципами и особенностями работы на маркетплейсах;

получат инструкцию по участию самозанятых в государственных закупках.

Завершающим этапом тренингов станет проведение конкурса с элементами деловой игры на тему «Предпринимательские новации самозанятых» – победитель конкурса будет награжден ценными призами.

Тренинги будут проводиться в формате онлайн. Заключительный конкурсный этап пройдёт в очном формате в центре «Мой бизнес» Мурманской области по адресу: г. Мурманск, ул. Подстаницкого, 1.

Участие бесплатное, количество мест ограничено. Зарегистрироваться на тренинги можно по ссылке.

Подробности об обучении у куратора Ефима Кириенко по телефону 8 (912) 863-33-54.

Серия обучающих практико-ориентированных тренингов проводится Центром поддержки предпринимательства Мурманской области совместно с Министерством развития Арктики и экономики Мурманской области в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Фото: https://gov-murman.ru