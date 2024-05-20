Самозанятых северян приглашают принять участие в ярмарке

25 мая в Мурманске начнется ярмарка самозанятых, организованная Центром поддержки предпринимательства Мурманской области совместно с Министерством развития Арктики и экономики Мурманской области.

В этом году мероприятие пройдёт в новом формате. Так, с 25 мая по 8 декабря будет проведено 42 дня ярмарки по 17 направлениям.

В реализации будут задействованы одни из самых посещаемых торговых центров города: Галерея «Детский Мир», ТРК «Мурманск Молл», МФК «Северное Нагорное». На площадках мастера Мурманска и области презентуют и реализуют свою продукцию – сувениры, украшения, игрушки, предметы домашнего декора и многое другое.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, принять участие в ярмарке смогут самозанятые и индивидуальные предприниматели, применяющие налог на профессиональный доход, зарегистрированные и ведущие свою деятельность на территории Мурманской области.

Подробная программа, требования к участникам, расписание и правила подачи заявки на участие в мероприятии можно на сайте ярмарка51.рф, а также по телефону 8(815) 270-21-77.

Ярмарка самозанятых реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Фото: https://gov-murman.ru