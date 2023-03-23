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Мурманская область. Арктика (16+)23.03.23 17:30

Самозанятых северян приглашают стать участниками ярмарки в Мурманске

В конце апреля в Мурманске состоится ярмарка самозанятых, организованная Центром поддержки предпринимательства Мурманской области совместно с Министерством развития Арктики и экономики Мурманской области. Участие в ярмарке позволяет самозанятым северянам представить свои проекты широкой аудитории и найти потенциальных покупателей, новых клиентов, единомышленников и каналы для реализации продукции.

За два дня работы ярмарки гости смогут познакомиться с местными ремесленниками и посетить увлекательные мастер-классы. А те, кто только планирует открыть своё дело, могут пообщаться с действующими самозанятыми и изучить их опыт.

В прошлом году участниками стали 27 человек из разных муниципалитетов – Оленегорска, Мончегорска, Заполярного, Североморска, Снежногорска, Полярных Зорь и других городов региона. Они презентовали свои товары и услуги – плетёные изделия, одежду, различные сувениры с северной тематикой, ковры, керамику ручной работы, объёмные картины, плюшевые игрушки, авторские изделия из древесины, свечи, съедобные букеты, психологические игры, швейные услуги и многое другое.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, нынешняя ярмарка пройдёт 29 и 30 апреля по адресу: г. Мурманск, просп. Кольский, 134, ТРЦ «Форум». Начало в 11.00.

Подать заявку на участие необходимо до 21 апреля, направив данные по электронной почте: info@cppmo.ru.

По всем вопросам можно обращаться в Центр поддержки предпринимательства (телефон 41-07-44).

 

Фото: https://gov-murman.ru

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