Самозапрет на кредиты и займы: портрет пользователя этой услугой нарисовал Банк России

Практически не пользовались новым инструментом граждане, имеющие только действующие займы в МФО (менее 1% граждан, установивших самозапрет).

1 марта 2025 года был запущен новый механизм борьбы с мошенничеством, дающий возможность гражданину установить в своей кредитной истории самозапрет на заключение с ним банками и микрофинансовыми организациями договоров потребительского кредита (займа).

Около 92% граждан, установивших самозапрет в первый месяц работы сервиса, выбрали вариант полного самозапрета — отказ от получения кредитов и займов в банках и микрофинансовых организациях (МФО) дистанционно и при личном присутствии. Об этом свидетельствует информация Банка России, основанная на данных бюро кредитных историй.

У 44% людей, которые воспользовались самозапретом, нет действующих кредитных обязательств, в том числе у 26% таких обязательств никогда не было (наглядно на диаграммах 1 и 2).

Практически не пользовались новым инструментом граждане, имеющие только действующие займы в МФО (менее 1% граждан, установивших самозапрет).

Лидерами по числу установленных самозапретов стали жители Москвы и Московской области (более 19% от числа граждан, установивших самозапрет в России), Санкт-Петербурга (свыше 5%), Ростовской и Свердловской областей, Республики Башкортостан и Краснодарского края (в каждом регионе более 3%).

За первый месяц услугой самозапрета воспользовались более 8,1 млн человек, что говорит о высокой востребованности нового инструмента борьбы с мошенничеством.

Субъекты Российской Федерации, в которых услуга по установлению самозапрета по итогам первого месяца функционирования такого механизма стала наиболее востребована гражданами (более 7% от общей численности населения каждого из указанных субъектов Российской Федерации): Ненецкий автономный округ; Ямало-Ненецкий автономный округ; Республика Коми; г. Санкт-Петербург; Республика Карелия; Московская область; Камчатский край; г. Москва; Мурманская область; Ханты-Мансийский автономный округ — Югра.

Диаграммы: https://cbr.ru/ckki/self-prohibition_credit/information_portrait_citizen/

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Сбербанк».