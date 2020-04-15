Самую большую долю в потребительских расходах среднестатистического домохозяйства Мурманской области в 2019 году занимали расходы на покупку непродовольственных товаров

По предварительным данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств в Мурманской области, потребительские расходы, направленные на приобретение товаров и услуг, в 2019 году составили 26052 рубля на человека в месяц и по сравнению с 2018 годом увеличились на 1,9 процента.

Как сообщает Мурманскстат, самую большую долю в потребительских расходах среднестатистического домохозяйства занимали расходы на покупку непродовольственных товаров – 38 процентов. Кроме того, на покупку продуктов питания, включая питание вне дома, приходились 28 процентов расходов, алкогольных напитков – 2 процента и на оплату услуг – 32 процента, из которых 12 процентов составили расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг.