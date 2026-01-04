Самую «глубоководную» ёлку в России установили водолазы морского отряда Росгвардии на дне Кольского залива

Во время тактико-специального занятия росгвардейцы-водолазы при температуре воды около 4 градусов по Цельсию установили на дне Кольского залива новогоднюю ёлку, нарядили её и передали поздравление с помощью гидроакустической связи.

31 декабря в Мурманске водолазы морского отряда Северо-Западного округа Росгвардии присоединились к всероссийской акции Росгвардии «Дед Мороз специального назначения», поздравив со дна Кольского залива россиян и особенно участников специальной военной операции с наступающим Новым годом.

Новогодняя ёлка стала самой «глубокой» в России, поскольку установлена на глубине около 20 метров.

Напомним, морской отряд Северо-Западного округа Росгвардии обеспечивает охрану российского атомного ледокольного флота в арктической зоне страны и является составным элементом государства по освоению Арктики и Северного морского пути.

Фото и видео: https://vk.com/video-150504469_456241411