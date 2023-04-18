Самую высокую зарплату в Мурманской области предлагают топ-менеджменту, а самую низкую – домашнему и административному персоналу
Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировала более 12000 вакансий, открытых в регионе за последнее время, и выяснила, кому в регионе предлагают самую высокую и самую низкую заработную плату.
Наиболее высокая средняя предлагаемая зарплата ожидаемо оказалась в профессиональной сфере «Высший менеджмент» - в среднем это 85097 рублей. Кроме того, в топ-5 самых «дорогих» сфер деятельности вошли «Автомобильный бизнес» - 80229, «Добыча сырья» - 78326 рублей, «Консультирование» - 77662, а также «Инсталляция и сервис» - 73414 рублей.
Анти-топ по уровню зарплатного предложения в Мурманской области возглавила сфера домашнего и обслуживающего персонала - в среднем здесь можно заработать 34033 рублей. Чуть больше предлагают представителям сфер «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» (42639 рублей в месяц) и «Административный персонал» (43560 рублей).
Добавим, что в целом средняя предлагаемая зарплата в Мурманской области сейчас составляет чуть более 57000, в целом на Северо-Западе страны работодатели предлагают порядка 59500 рублей будущим сотрудникам. Для сравнения: по России на данный момент средняя зарплата – 58200 рублей.
«Понимание, какой уровень дохода сейчас доступен жителям того или иного региона важно ещё и потому, что в стране меняется стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг, в состав которых входит не только стоимость продуктов, но и медикаментов, топлива, одежды, услуг ЖКХ и др. Так, по данным Росстата стоимость набора потребительских товаров и услуг в среднем по России составила 20535 рублей. За месяц его стоимость выросла на 0,4% (с начала года - на 1,3%). Стоимость фиксированного набора в Москве в конце первого квартала 2023 года составила 29386 рублей и за месяц выросла на 1% (с начала года - на 3,4%), в Санкт-Петербурге – 22973 рубля и за месяц снизилась на 0,2% (с начала года - увеличилась на 1,0%).
Выше общероссийского уровня стоимость подобного набора зафиксирована в Ненецком АО - 24889 рублей, Мурманской области - 23930 рублей, Архангельской области - 22549 рублей, Коми - 21864 рубля, Карелии - 21656 рублей, Калининградской области - 21145 рублей и Ленобласти - 20539 рублей. При этом два региона СЗФО попали в рейтинг, где уровень набора потребительских товаров и услуг ниже среднего по стране: в Псковской области 19202 рубля, в Новгородской области – 18369 рублей», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.
Медианная предлагаемая зарплата, Мурманская область, весна 2023 год:
|
Сфера
|
Медианная
предлагаемая зарплата
|
Высший менеджмент
|
85 097₽
|
Государственная служба,
некоммерческие организации
|
82 685₽
|
Автомобильный бизнес
|
80 229₽
|
Добыча сырья
|
78 326₽
|
Консультирование
|
77 662₽
|
Инсталляция и сервис
|
73 414₽
|
Производство
|
72 189₽
|
Строительство, недвижимость
|
70 058₽
|
Рабочий персонал
|
67 956₽
|
Медицина, фармацевтика
|
67 823₽
|
Информационные технологии,
интернет, телеком
|
66 522₽
|
Закупки
|
63 813₽
|
Управление персоналом, тренинги
|
62 779₽
|
Транспорт, логистика
|
61 274₽
|
Безопасность
|
59 073₽
|
Банки, инвестиции, лизинг
|
57 426₽
|
Искусство, развлечения, масс-медиа
|
56 107₽
|
Юристы
|
54 728₽
|
Бухгалтерия, управленческий учет,
финансы предприятия
|
52 426₽
|
Продажи
|
52 116₽
|
Начало карьеры, студенты
|
49 187₽
|
Страхование
|
49 159₽
|
Туризм, гостиницы, рестораны
|
47 194₽
|
Наука, образование
|
46 689₽
|
Маркетинг, реклама, PR
|
45 271₽
|
Административный персонал
|
43 560₽
|
Спортивные клубы, фитнес,
салоны красоты
|
42 639₽
|
Домашний персонал
|
34 033₽