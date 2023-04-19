Самые аккуратные плательщики живут в ЗАТО г. Островной: в Мурманской области показатель собираемости за услугу по обращению с ТКО составил 96,5%

Специалисты Мурманского филиала АО «Ситиматик» подвели итоги собираемости платежей за услугу по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). В январе-марте 2023 года уровень собираемости среди населения региона составил 94,7%, среди юридических лиц – 100,8% (с учётом погашения задолженности за предыдущие периоды). Это по-прежнему один из лучших показателей в Российской Федерации.

Как сообщает пресс-служба компании, высоких результатов помогла добиться активная информационно-разъяснительная работа, которую Региональный оператор проводит совместно с органами исполнительной власти Мурманской области, а также сотрудничество с организациями, обслуживающими жилищный фонд.

Уровень собираемости платежей в областном центре в первые месяцы 2023 года составил 98,3%, при этом собираемость платежей юрлиц составила 101,9% (с учётом погашения задолженности за предыдущие периоды). Самые ответственные плательщики среди юридических лиц находятся в Терском и Кандалакшском муниципальных районах, ЗАТО г. Островной, г. Александровск, п. Видяево. Уровень оплаты там превысил 100%. Это означает, что организации не только аккуратно платят за услугу по обращению с ТКО, но и активно погашают долги за предыдущие периоды. Среди населения наилучшая динамика наблюдается в ЗАТО г. Островной и г. Заозерск, г. Полярные Зори – там уровень оплаты почти достиг 100-процентной отметки. Самые аккуратные плательщики живут в ЗАТО г. Островной.

Совместно с партнёрами Мурманского филиала АО «Ситиматик» в регионе созданы условия для оплаты квитанций за обращение с ТКО без комиссии. Такие дистанционные сервисы доступны в «личном кабинете» филиала АО «АтомЭнергоСбыт» в Мурманске, а также в электронной системе «ГИС ЖКХ». Кроме того, не взимается комиссия при оплате ЖКУ с клиентов «Почта Банк». Ещё одна возможность сэкономить – воспользоваться терминалами мурманской платежной системы «Мурманплат».

Фото предоставлено Мурманским филиалом АО «Ситиматик».