Самые аварийные дни недели в прошлом году по Мурманской области были пятница, понедельник и воскресенье

Вчера губернатор Андрей Чибис провёл заседание областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. В мероприятии приняли участие представители регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства, УГИБДД УМВД России по Мурманской области, Упрдор «Кола» и «Мурманскавтодора».

«Сегодня очень важная тема – тема безопасности дорожного движения. Если подводить итоги прошлого года, то у нас снизилось общее количество дорожно-транспортных происшествий более чем на 7%. И это хороший показатель. При этом увеличилось количество выявляемых нарушений, в том числе нарушений скоростного режима, – более 450 тысяч, что на 8,6% больше, – отметил Андрей Чибис. – Этому способствуют, в том числе, современные технологии, технологии фото и видеофиксации нарушений скоростного режима. И мы видим по анализу, что превышение скорости, выезды на встречную полосу – это основные причины ДТП».

Глава региона добавил, что необходимо и дальше предпринимать дополнительные меры, чтобы не просто снижалось общее количество дорожно-транспортных происшествий, а также сокращалось количество пострадавших и погибших людей. В настоящее время в Мурманской области число погибших уменьшилось на 10,4 %, число раненых в них участников дорожного движения – на 7,2%.

«Безусловно, нужно проводить более активную пропагандистскую профилактическую работу, активизировать установку комплексов, связанных с фиксацией нарушений и автоматизировать процессы привлечения к административной ответственности всех нарушителей. Что касается всех дорожных служб, то следует ещё более внимательно смотреть за тем, как обслуживается дорожная сеть, чтобы при переменчивой погоде на всей территории нашей области делать всё, чтобы минимизировать риски совершения ДТП», – подчеркнул Андрей Чибис.

Кроме того, губернатор сказал, что в муниципалитетах нужно расширять практику по оборудованию пешеходных переходов устройствами для проецирования дорожной разметки, так как по данным анализа аварийности в муниципалитетах именно в тёмное время суток происходит большинство ДТП.

Как отметил в докладе начальник УГИБДД УМВД России по Мурманской области Алексей Тарунин, основными видами дорожно-транспортных происшествий продолжают оставаться столкновение транспортных средств и наезды на пешеходов.

«Наиболее распространенными причинами ДТП являются нарушения со стороны водителей – несоответствие скорости конкретным дорожным условиям – почти 30% от общего количества, несоблюдение очерёдности проезда перекрёстков – более 13%, и выезд на полосу встречного движения – 11%», – сообщил Алексей Тарунин.

Самыми аварийными днями недели в прошлом году руководитель УГИБДД УМВД России по Мурманской области назвал пятницу, понедельник и воскресенье. Также Алексей Тарунин добавил, что большинство ДТП происходят с 7 до 10 утра и с 12 до 15 часов дня.

В целях профилактики нарушений ПДД и предупреждения дорожно-транспортных происшествий в 2021 году организовано проведение 11 оперативно-профилактических мероприятий: «Встречная полоса», «Нетрезвый водитель», «Автобус», «Пешеход», «Внимание – дети!», «Грузовик», «Тонировка».

Министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Артём Гришин подчеркнул, что на территории региона для снижения количества ДТП и сокращения смертности населения в результате таких происшествий в 2021 году в рамках регионального проекта «Дорожная сеть» отремонтировано более 100 км автомобильных дорог. Также в рамках регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» приобретено свыше 50 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД.

«Кроме того, в 2021 году реализованы 62 конкретных мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах Мурманской области. Установлено 242 дорожных знака, выполнены работы по устройству 4 автобусных остановок, по нанесению горизонтальной дорожной разметки износостойкими материалами на муниципальных автодорогах, по установке пешеходных ограждений, наружного освещения, 20 светофорных объектов», – отметил в докладе Артём Гришин.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в рамках госпрограммы Мурманской области «Развитие транспортной системы» приобретен комплект гидравлического аварийно-спасательного инструмента для сокращения времени эвакуации пострадавших из поврежденного автотранспорта при ДТП. Также закуплено 390 тысяч световозвращающих приспособлений, которые переданы в образовательные учреждения региона и вручены обучающимся в рамках проведения акций «Используй фликеры!».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/439615/#&gid=1&pid=2