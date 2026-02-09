Самые близкие для россиян люди — матери, вторые половины и дети

Самые близкие люди: у молодёжи — мать, в 30—40 лет — вторая половина, в 40—50 — ребёнок. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Самыми близкими людьми россияне чаще всего считают матерей (27% респондентов) и мужей/жен (26%). Детей в качестве самых близких назвали 18% опрошенных. Число голосов, отданных отцам, бабушкам, братьям и сестрам, друзьям и подругам значительно меньше, в пределах 1—3%.

Для мужчин мать является ключевой фигурой чаще, чем жена (31 и 26% соответственно). О доверительных отношениях с детьми рассказали 8% представителей сильного пола. Среди женщин поровну тех, кто называет самыми близкими людьми мужей и детей (по 26%). Мать близка 23% россиянок.

У молодёжи до 30 лет на первом месте — мать (34%). У россиян 30—40 лет — вторая половина (29%). В 40—50 лет на первое место выходят дети (30%). Среди опрошенных старше 50 лет примерно поровну тех, кто сумел построить максимально доверительные отношения с супругами (28%) и детьми (27%).

За 2 десятилетия система личных привязанностей претерпела трансформацию. Среди женщин значимость матерей снизилась, а вторых половин — выросла. Мужчины стали реже называть самыми близкими людьми своих детей.

Молодёжь до 30 лет реже ищет поддержки у матерей, и чаще — у вторых половин. Возраст рождения первого ребёнка вырос, поэтому закономерен тот факт, что по сравнению с 2008 годом россиян до 30 лет, находящих опору в своих детях, также стало меньше.

Среди граждан 40+ выросло количество тех, кто считает самыми близкими людьми своих матерей, и снизилось количество тех, кто больше всего доверяет вторым половинам и детям.

Время проведения опроса: 2—4 февраля 2026 года.