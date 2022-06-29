Самые длительные переработки — у медсестёр, учителей, врачей, менеджеров по логистике и юристов

К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 3000 представителей экономически активного населения, имеющего постоянную работу, из всех округов страны.

Только 35% россиян не жалуются на переработки, тогда как 54% работают сверх нормы. Те, кто остаются сверхурочно, в среднем трудятся на 28% дольше, чем положено.

Среди представителей распространенных профессиональных групп чаще приходится оставаться сверх графика фармацевтам, экономистам, пиарщикам, администраторам, воспитателям и медсестрам. Если же сравнивать время, которое тратится сверхурочно, то самые длительные переработки у медицинских сестёр и учителей: они работают в среднем на 40% дольше, чем предполагает их трудовой договор. На втором месте — врачи и менеджеры по логистике (их сверхурочные достигают 34% от рабочего времени), на третьем — юристы (33%). Водители трудятся на 31% дольше, чем положено, воспитатели — на 29% дольше, администраторы — на 28%, HR-менеджеры, дизайнеры и квалифицированные рабочие — на 27%. У программистов и системных администраторов переработки составляют в среднем по 18% от нормы рабочего времени.

За год сотрудников, которым приходится трудиться сверхурочно, стало больше среди менеджеров по логистике, маркетологов, продавцов, водителей, специалистов по продажам и фармацевтов.