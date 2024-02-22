Самые дорогие подарки на 23 февраля дарят мужчины

Больше всего на подарки ко Дню защитника Отечества потратят в Москве, Санкт-Петербурге и Красноярске. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, проведённого по заказу «Коммерсант.Деньги», и, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

23 февраля женщины чаще всего поздравляют мужей, сыновей и отцов, мужчины — отцов, сыновей и братьев. 29% женщин и 63% мужчин не планируют в этом году дарить кому-либо подарки на День защитника Отечества.

Женщины будут дарить больше подарков, но их бюджет на 23 февраля меньше мужского: 3200 против 4500 рублей соответственно. Среднестатистический россиянин потратит на подарки ко Дню защитника Отечества 3600 рублей (это на 16% больше, чем в прошлом году).

Опрос представителей экономически активного населения мегаполисов показал, то больше всего бюджет на подарки к 23 февраля — в Москве и Санкт-Петербурге (4200 и 4000 рублей соответственно). В Красноярске на поздравления потратят в среднем 3900 рублей, в Краснодаре — 3800 рублей, в Екатеринбурге — 3700 рублей.

Время проведения опроса: 2—12 февраля 2024 года.