Самые дорогие подарки на 23 февраля дарят сами мужчины

Среднестатистический россиянин потратит на подарки ко Дню защитника Отечества чуть больше 3000 рублей. Самый большой подарочный бюджет — в Москве и Краснодаре, самый маленький — в Перми. Женщины готовят подарки на 23 февраля чаще мужчин, но тратят на них меньше.

К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

Каждая четвертая россиянка готовит подарок на 23 февраля мужу (24%), каждая седьмая — отцу (14%), каждая десятая — сыновьям (10%). Презенты для родных и близких покупают 7% женщин, для возлюбленных — 4%. О том, что подарить коллегам и братьям, задумываются по 3%, друзьям — 2%, дедушкам — 1%.

Мужчины реже готовят подарки на День защитника Отечества. Вручить что-нибудь приятное или полезное отцу планирует каждый девятый (11%), родным, сыновьям и себе любимому — по 5%. Презенты друзьям выбирают 4% представителей сильного пола, братьям и дедушке — по 2%, коллегам — 1%.

40% женщин и 58% мужчин не дарят подарки на 23 февраля. С каждым годом представительницы прекрасного пола всё чаще отказываются от традиции преподносить что-либо мужчинам в День защитника Отечества: например, в 2019 году подарки не дарила каждая четвертая (24%), сейчас — уже 4 из 10.

Среднестатистический россиянин потратит на покупку подарков на 23 февраля 3100 рублей — это сразу на 400 рублей больше, чем год назад. Мужской подарочный бюджет обычно больше женского (3800 против 2800 рублей). Чем выше доходы опрошенных, тем больше они тратят на подарки: россияне, зарабатывающие менее 30 тысяч рублей, готовы выделить на эти цели в среднем 2500 рублей, а те, чей доход превышает 80 тысяч рублей, — 3800 рублей.

Самый большой подарочный бюджет — в Москве (в среднем 3700 рублей), Краснодаре (3600), Красноярске, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону (по 3500 рублей). Меньше всего готовы потратить жители Перми (2300 рублей), Омска, Волгограда, Воронежа и Самары (по 2700). Заметнее всего расходы на подарки за год выросли в Ростове-на-Дону (+500 рублей), Казани, Новосибирске, Челябинске и Омске (на 300 рублей).

Время проведения опроса: 3—16 февраля 2023 года.