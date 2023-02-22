В преддверии Дня защитника Отечества губернатор Андрей Чибис и командующий Северным флотом Александр Моисеев вручили государственные и региональные награды военнослужащимУтверждён график работы медицинских организаций в выходные и праздничные дни
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)22.02.23 18:00

Самые дорогие подарки на 23 февраля дарят сами мужчины

Среднестатистический россиянин потратит на подарки ко Дню защитника Отечества чуть больше 3000 рублей. Самый большой подарочный бюджет — в Москве и Краснодаре, самый маленький — в Перми. Женщины готовят подарки на 23 февраля чаще мужчин, но тратят на них меньше.

К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

Каждая четвертая россиянка готовит подарок на 23 февраля мужу (24%), каждая седьмая — отцу (14%), каждая десятая — сыновьям (10%). Презенты для родных и близких покупают 7% женщин, для возлюбленных — 4%. О том, что подарить коллегам и братьям, задумываются по 3%, друзьям — 2%, дедушкам — 1%.

Мужчины реже готовят подарки на День защитника Отечества. Вручить что-нибудь приятное или полезное отцу планирует каждый девятый (11%), родным, сыновьям и себе любимому — по 5%. Презенты друзьям выбирают 4% представителей сильного пола, братьям и дедушке — по 2%, коллегам — 1%.

40% женщин и 58% мужчин не дарят подарки на 23 февраля. С каждым годом представительницы прекрасного пола всё чаще отказываются от традиции преподносить что-либо мужчинам в День защитника Отечества: например, в 2019 году подарки не дарила каждая четвертая (24%), сейчас — уже 4 из 10.

Среднестатистический россиянин потратит на покупку подарков на 23 февраля 3100 рублей — это сразу на 400 рублей больше, чем год назад. Мужской подарочный бюджет обычно больше женского (3800 против 2800 рублей). Чем выше доходы опрошенных, тем больше они тратят на подарки: россияне, зарабатывающие менее 30 тысяч рублей, готовы выделить на эти цели в среднем 2500 рублей, а те, чей доход превышает 80 тысяч рублей, — 3800 рублей.

Самый большой подарочный бюджет — в Москве (в среднем 3700 рублей), Краснодаре (3600), Красноярске, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону (по 3500 рублей). Меньше всего готовы потратить жители Перми (2300 рублей), Омска, Волгограда, Воронежа и Самары (по 2700). Заметнее всего расходы на подарки за год выросли в Ростове-на-Дону (+500 рублей), Казани, Новосибирске, Челябинске и Омске (на 300 рублей).

Время проведения опроса: 3—16 февраля 2023 года.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)По итогам 2022 года зарплата в регионах СЗФО выросла на 8%
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-

Последние комментарии

Виктор
15.02.23 07:43
Это все развод раньше была финская ярмарка ездят людей обманывают закупаются на рынке в Москве деньги не возвращают чек не дают а потом уезжают в другой город.
Комментарий к новости:В преддверии холодов в Мурманске открылась «Нордическая выставка»
Татьяна
10.02.23 05:50
Мною была отправлена посылка 9 декабря 2022г.и до сих пор неизвестно где она. С отделения почты ее забрали в ФПС и все.
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
Валерия
09.02.23 17:00
Пытаюсь связаться с группой Караван 51 по тел 921-665-12-50. Никто не берет трубку. Каким образом я могу оказать помощь участникам СВО? *** Попробуйте связаться через региональное отделение обществе
Комментарий к новости:«Караван 51» - помощь участникам специальной военной операции оказывают ветераны Афганистана
-Правовая консультация (18+)Выгодно ли увольняться перед новым годом?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272812345
-Скоро в эфире22:00«Хорошие руки». Художественный сериал, 3 серия (16+)23:00Городские хроники (6+)00:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Мурманский малый и средний бизнес восстанавливается: рост спроса на персонал за год +35%-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 19 копеек, доллар потерял 15 копеек-PRO Энергетику (18+)Резерв энергетических мощностей – это растущие возможности для развития промышленности в регионе-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 22 февраля-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Комитет облдумы одобрил региональный законопроект, который приводит законодательство Мурманской области о государственных пособиях гражданам, имеющим детей, в соответствие с федеральным
-

Погода

-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика