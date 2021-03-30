Самые дорогие вакансии марта в Мурманске - «SuperJob рТоп»
Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob рТоп» подготовил информацию о самых привлекательных предложениях работодателей в Мурманске.
Как отмечают специалисты сервиса, рекрутинговая активность работодателей в марте на 12% выше, чем в «доковидные» времена. В марте в Мурманске самые дорогие вакансии – капитан, которому готовы платить от 500 тысяч рублей.
По всей России востребован медицинский персонал, в Мурманске врачу-пульмонологу будут платить от 100 тысяч рублей в месяц. Многие отрасли восстанавливаются после пандемийных ограничений и востребованы соответствующие квалифицированные специалисты.
Бизнес ищет новые точки роста и нуждается в квалифицированных специалистах по продажам: руководителю по развитию коммерческого направления готовы платить от 100 тысяч рублей в месяц, а директору салона федеральной розничной сети – от 78 тысяч рублей в месяц.
Мурманск
|
№
|
Должность
|
Предлагаемая зарплата
|
1
|
Капитан
|
от 500 000 руб.
|
2
|
Врач-пульмонолог
|
от 100 000 руб.
|
3
|
Руководитель по развитию коммерческого направления
|
от 100 000 руб.
|
4
|
Директор салона
|
78 000 руб.
|
5
|
Заместитель заведующего складом
|
от 60 000 руб.