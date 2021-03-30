Самые дорогие вакансии марта в Мурманске - «SuperJob рТоп»

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob рТоп» подготовил информацию о самых привлекательных предложениях работодателей в Мурманске.

Как отмечают специалисты сервиса, рекрутинговая активность работодателей в марте на 12% выше, чем в «доковидные» времена. В марте в Мурманске самые дорогие вакансии – капитан, которому готовы платить от 500 тысяч рублей.

По всей России востребован медицинский персонал, в Мурманске врачу-пульмонологу будут платить от 100 тысяч рублей в месяц. Многие отрасли восстанавливаются после пандемийных ограничений и востребованы соответствующие квалифицированные специалисты.

Бизнес ищет новые точки роста и нуждается в квалифицированных специалистах по продажам: руководителю по развитию коммерческого направления готовы платить от 100 тысяч рублей в месяц, а директору салона федеральной розничной сети – от 78 тысяч рублей в месяц.



Мурманск