Самые дотошные соискатели — аналитики, снабженцы и юристы

Чаще всего работодателей перед собеседованием проверяют аналитики, менеджеры по закупкам и юристы, реже всего — медицинские сестры, учителя и продавцы. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 3000 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Наиболее скрупулезно к выбору места работы подходят аналитики: 9 из 10 проверяют работодателя, прежде чем отправить резюме или пойти на собеседование. Практически столь же внимательны и менеджеры по закупкам: 88% опрошенных изучают информацию о потенциальном работодателе. Юристы на третьем месте (85%). «Не за чем тратить впустую время на собеседование, если компания плохо характеризуется: задержки в зарплате, напряженная обстановка в коллективе», — комментируют опрошенные.

В целом по рынку труда работодателей так или иначе проверяют 77% соискателей, в основном, через отзывы в интернете. Среди представителей профессий, чья бдительность ниже средней по рынку, — медицинские сестры (64%), учителя (70%) и продавцы (71%).

Время проведения опроса: 1—16 апреля 2024 года.