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Мурманская область. Арктика (16+)30.09.23 18:00

Самые гостеприимные туристические регионы России — Дагестан, Камчатка и Ставрополье

Большинство жителей Дагестана, Камчатки и Ставрополья не находят поводов для раздражения туристами, посещающими их регион. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие по 300 представителей экономически активного населения Краснодарского, Камчатского и Ставропольского краев, республик Дагестана, Алтая и Крыма, а также Калининградской области.

«Всё устраивает, мы всегда приветствуем туристов и всегда рады нашим гостям!» — 74% жителей Камчатки, 60% жителей Дагестана и 53% жителей Ставропольского края не видят никаких раздражающих факторов в туристическом трафике в свои регионы.

За два года проявлений радушия по отношению к приезжим в этих регионах стало больше. Усталость от отдыхающих в этом году больше свойственная населению Краснодарского края. Наиболее раздражающими факторами (не только на Черноморском побережье, но и в других рассмотренных туристических регионах), судя по словам местных жителей, является несоблюдение приезжими норм общения и внешнего вида («Кругом нецензурная лексика»; «Ходят по улицам в купальниках и плавках»), неуважение к местным и обслуживающему персоналу («Высокомерное отношение»), нечистоплотность («Бросают мусор где попало»).

Проблема отходов актуальна для всех большинства туристических мест во всем мире. Так, губернатор индонезийского острова Бали выступил с предложением об отказе от массового иностранного туризма сроком на 100 лет. От 33 до 39% жителей субъектов России, на территориях которых есть заповедные зоны, считают, что и нашу природу пора защищать от туристов.

Как выяснил «SuperJob», идею закрыть территории российских природных заповедников чаще одобряют жители Алтая (39%): «Постоянно на скалах автографы оставляют». В Крыму экология охранных зон беспокоит 38% жителей: «Территории на то и заповедные, чтобы остались нашим потомкам в лучшем виде». В Калининградской области идея оградить заповедники от нашествия туристов нравится 37% опрошенных.

Основные доводы противников радикальных решений (а их больше, чем сторонников, — от 40 до 50% в зависимости от региона): красоты природных заповедников должны быть доступны всем; в туристической отрасли занято местное население, это зарплаты и прибыль; гостеприимство — особенность местного менталитета — никак не вяжется со строгими запретами.

Время проведения опроса: 5 июня — 25 сентября 2023 года.

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