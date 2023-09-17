Самые ловкие, дружные и смелые: определились победители соревнований «Школа безопасности – 2023»

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, yа этой неделе в Пушном развивались события, достойные популярных реалити-шоу: 70 школьников нашего края жили, обучались приёмам обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, и проходили испытания на скорость, реакцию и ловкость в полевых условиях суровой северной природы.

Вместе с #МЧСМурманск за событиями регионального этапа соревнований «Школа безопасности - 2023» и полевых лагерей «Юный пожарный», «Юный спасатель» и «Юный водник» следила вся область.

16 сентября возле Дома Культуры поёелка Пушной состоялось торжественное награждение победителей. Награды и благодарности ребятам вручал врио заместителя начальника Главного управления по гражданской обороне и защите населения - начальник управления гражданской обороны и защиты населения #МЧСМурманск Александр Шильников.

Как пишет vk.com/mchs_murmansk, в соревнованиях «Школа безопасности» призовые места распределились следующим образом: в старшей возрастной категории 1-е место заняла команда школы №10 города Кандалакша; на 2-ом месте команда детско-юношеской спортивной школы Кольского района; 3-е место заслуженно у команды образовательного центра «Лапландия»; в младшей возрастной категории: 1-е место у команды Центра развития творчества детей и юношества Кандалакшский район; на 2-ом месте - команда образовательного центра «Лапландия» младшая.

В Региональных полевых лагерях «Юный спасатель», «Юный пожарный» и «Юный водник» места распределились следующим образом: в старшей возрастной группе 1-е место делят команды школы №10 города Кандалакша и команда детско-юношеской спортивной школы Кольского района; 3-е место досталось команде образовательного центра «Лапландия».

«Участники показали высокий уровень подготовки ко всем испытаниям, - рассказала начальник отдела мероприятий гражданской обороны и подготовки населения #МЧСМурманск Татьяна Захарова. - Мы видим колоссальный рост развития данного направления. Проделана огромная работа педагогов, спасателей, курирующих работу с молодёжью, родителей и, конечно, самих детей. Победители и призёры данного отборочного этапа соревнований представят наш регион в Межрегиональных соревнованиях «Школа безопасности» в следующем году».

«Ребята-участники - настоящие молодцы: инициативные, смелые, надёжные, технически подкованные, любознательные. Приятно, - поделился спасатель 1-го класса Мурманского Арктического аварийно-спасательного центра МЧС России Александр Мандрусов. - Желаю ребятам совершенствовать свои навыки, тренироваться. Без тренировок не бывает побед. А самое главное, оставаться человеком - готовым прийти на помощь, честным, порядочным и отзывчивым».

Фото: https://vk.com/mchs_murmansk?z=photo-98884639_457281092%2Fwall-98884639_27774