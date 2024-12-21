Самые неудачные новогодние подарки, по мнению россиян, носки и сувениры

Впрочем, самое худшее в Новый год — остаться вообще без поздравлений. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам открытого опроса, в котором приняли участие экономически активные граждане из всех округов страны.

8% россиян назвали худшими подарками, которые традиционно дарят на Новый год, различные предметы гардероба: носки, халаты, свитера, футболки. 5% — сувениры-пылесборники: игрушки, статуэтки, брелоки, открытки, свечи, календари. 3% респондентов раздражает косметика и парфюмерия (с которой обычно не угадывают), еще столько же — сладости. 2% не рады кухонным принадлежностям и посуде. По 1% считают, что лучше не дарить фрукты и алкоголь. Среди прочих вариантов неудачных подарков были названы полотенца, бижутерия, книги, домашние животные, пледы, рюкзаки и проч.

4% опрошенных назвали худшим новогодним подарком известие о чем-то неприятном накануне праздника или отсутствие праздничного настроения.

15% участников опроса считают, что худший новогодний подарок — это его отсутствие.

Каждый третий россиянин никогда не получал плохих подарков.

Мужчины чаще, чем женщины, не любят получать на Новый год предметы одежды (12% против 5% соответственно). Женщины же чаще критикуют в качестве презента сладости (4% против 2% среди мужчин) и кухонные принадлежности (2% против 1%).

Время проведения опроса: 7—17 декабря 2024 года.