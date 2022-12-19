Самые нужные лекарства на работе – обезболивающие и успокоительные

В 43% компаний в СЗФО с пониманием относятся к просьбам сотрудников уйти пораньше из-за плохого самочувствия. Об этом говорят результаты совместного исследования платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и интернет-аптеки «СБЕР ЕАПТЕКА».

43% трудоустроенных жителей Северо-Западного округа рассказали, что их работодатель с пониманием относится к просьбам уйти пораньше из-за плохого самочувствия и всегда отпускает без вопросов и требований. Ещё 19% опрошенных отметили, что их отпускают только с условием дальнейшем отработки пропущенного времени. 29% работников говорят, что это зависит от ситуации, и иногда руководство не разрешает отпроситься по состоянию здоровья. 8% признались, что в их компании работников никогда не отпускают пораньше из-за плохого самочувствия.

Чаще всего во время работы у жителей СЗФО возникает потребность в обезболивающих (58%) и это самый высокий показатель по стране. Ещё востребованы у работающих жителей Северо-Запада успокоительные лекарства (33%), а также капли для глаз (22%). Приходится пользоваться в рабочее время людям и препаратами от аллергии (15%). Кроме того, периодически во время работы требуются жаропонижающие (18%), антибактериальные (18%), противовоспалительные средства (12%), мази от растяжений и травм (8%), а также лекарства от тошноты и отравления (15%).

При этом все необходимое в аптечке на работе, по признанию респондентов, можно найти в трети случаев (31%). В 17% компаний работодатель обновляет аптечку один-два раза в месяц, ещё в 14% - иногда, по напоминанию, в 12% это делают сами сотрудники. Ещё 4% опрошенных сообщили, у них в аптечке на работе лежат просроченные лекарства, а 12% признались, что у них аптечки вообще нет.

Говоря о том, как работодатель заботится о здоровье сотрудников, 28% трудоустроенных жителей СЗФО рассказали, что у них есть ДМС, у 14% есть возможность брать дополнительные дни к отпуску. 16% могут взять выходной для прохождения диспансеризации. У 5% респондентов есть доступ к телемедицине, у 4% есть доступ к бесплатной психологической помощи. 14% респондентов сообщили, что компания предоставляет материальную помощь в критических для здоровья ситуациях.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Сбербанк».