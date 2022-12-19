Численность жителей Кольского Заполярья продолжает уменьшаться: рожаем меньше, чаще разводимся и больше уезжаем«Шпроты» заслужили Сочи - финал сезона Мурманской лиги КВН
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)19.12.22 14:00

Самые нужные лекарства на работе – обезболивающие и успокоительные

В 43% компаний в СЗФО с пониманием относятся к просьбам сотрудников уйти пораньше из-за плохого самочувствия. Об этом говорят результаты совместного исследования платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и интернет-аптеки «СБЕР ЕАПТЕКА».

43% трудоустроенных жителей Северо-Западного округа рассказали, что их работодатель с пониманием относится к просьбам уйти пораньше из-за плохого самочувствия и всегда отпускает без вопросов и требований. Ещё 19% опрошенных отметили, что их отпускают только с условием дальнейшем отработки пропущенного времени. 29% работников говорят, что это зависит от ситуации, и иногда руководство не разрешает отпроситься по состоянию здоровья. 8% признались, что в их компании работников никогда не отпускают пораньше из-за плохого самочувствия.

Чаще всего во время работы у жителей СЗФО возникает потребность в обезболивающих (58%) и это самый высокий показатель по стране. Ещё востребованы у работающих жителей Северо-Запада успокоительные лекарства (33%), а также капли для глаз (22%). Приходится пользоваться в рабочее время людям и препаратами от аллергии (15%). Кроме того, периодически во время работы требуются жаропонижающие (18%), антибактериальные (18%), противовоспалительные средства (12%), мази от растяжений и травм (8%), а также лекарства от тошноты и отравления (15%).

При этом все необходимое в аптечке на работе, по признанию респондентов, можно найти в трети случаев (31%). В 17% компаний работодатель обновляет аптечку один-два раза в месяц, ещё в 14% - иногда, по напоминанию, в 12% это делают сами сотрудники. Ещё 4% опрошенных сообщили, у них в аптечке на работе лежат просроченные лекарства, а 12% признались, что у них аптечки вообще нет.

Говоря о том, как работодатель заботится о здоровье сотрудников, 28% трудоустроенных жителей СЗФО рассказали, что у них есть ДМС, у 14% есть возможность брать дополнительные дни к отпуску. 16% могут взять выходной для прохождения диспансеризации. У 5% респондентов есть доступ к телемедицине, у 4% есть доступ к бесплатной психологической помощи. 14% респондентов сообщили, что компания предоставляет материальную помощь в критических для здоровья ситуациях.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Сбербанк».

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Как ИТ-сфера России пережила 2022 год – обзор по версии hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2023Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
17.12.22 11:08
Здравствуйте, мурманчане! Снова с Вами, зрителями телеканала «Арктик-ТВ», педагог, учитель русского языка и литературы согласно полученного диплома, заместитель директора по воспитательной работе и не
Комментарий к новости:В феврале 2023 года стоимость проезда в общественном транспорте региона вырастет, но не одинаково для всех
Валентин Петров
11.12.22 17:01
13- ым художником, принявшим участие в создании эконом, стал Валентин Петров, творческий псевдоним #VALCHENTO.))
Комментарий к новости:В рамках Всероссийского общественного проекта «Чистая Арктика» в Мурманске появился уникальный арт-объект
Твой брат с запада
09.12.22 16:24
Я обычный финн средних лет и люблю русских. У меня есть друзья русского происхождения и некоторые из моих родственников наполовину русские.
Комментарий к новости:«Мы друзья, мы соседи», или «Конвой дружбы» прибыл в Мурманск из Финляндии
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)С 2023 года во всех муниципалитетах Мурманской области будет действовать единый тариф на проезд в общественном транспорте-PRO Валюту (16+)Курс евро подскочил почти на 1,84 рубля, доллар укрепился почти на 1,74 рубля-PRO Энергетику (18+)Обновлено оборудование на 46-й котельной в Североморске-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 19 декабря-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)С 1 января 2023 года в России в рамках расширенного неонатального скрининга новорождённых будет проводиться обследование на 36 врождённых и наследственных заболеваний
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Каждый десятый трудящийся житель СЗФО не может оформить налоговый вычет из-за неофициальной зарплаты
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика