Самые перспективные отрасли для карьеры, по мнению россиян, — IT, медицина и нефтегазовая сфера

Наиболее перспективной для карьеры отраслью россияне считают сферу информационных технологий: 42% уверены, что именно здесь сегодня можно достичь должностного роста и повышения дохода. В перспективности российского образования и IT-сферы чаще убеждены женщины, тяжёлой промышленности и силовых структур — мужчины. К таким выводам пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

В числе наиболее перспективных для карьеры отраслей 42% россиян назвали информационные технологии, по 13% — медицинскую и нефтегазовую сферы. Тяжёлую промышленность и продажи считают перспективными для роста в должности и зарплате по 11% опрошенных, строительство — 9%, сферу финансов и госслужбу — по 8%. 6% россиян включили в число наиболее перспективных отраслей сферу услуг, 5% — силовые структуры и армию. О том, что делать карьеру сегодня лучше всего в сфере образования, логистики, сельского хозяйства и энергетики, сообщили по 4% респондентов. По 3% уверены, что наиболее перспективны отрасли маркетинга, юриспруденции и пищевой промышленности. Еще 2% россиян считают, что расти в должности и зарплате сегодня легче тем, кто работает в сфере военно-промышленного комплекса. Другие отрасли назвали перспективными 5% опрошенных: упоминались легкая промышленность, шоу-бизнес, управление персоналом, аналитика, кибербезопасность и проч.

По мнению 4% россиян, сегодня в экономике России нет перспективных для карьеры отраслей.

В успешном будущем информационных технологий, медицины и образования чаще убеждены женщины. Тех, кто считает, что строить карьеру сегодня лучше всего в нефтегазовой отрасли, тяжёлой промышленности, на госслужбе и в силовых структурах, больше среди мужчин.