Единовременные выплаты получат все сотрудники бюджетной сферы. Некоторые категории меньше, некоторые больше, но получат все - Андрей Чибис«Путевка в жизнь»: в Кировске после масштабной реконструкции открыли культурный центр «Большевик»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)15.12.25 12:00

Самые популярные вакансии для новогодних подработок в Мурманской области

Жители Мурманской области всё активнее рассматривают возможности дополнительного заработка. По данным hh.ru, ведущей платформы онлайн-рекрутинга в России, в IV квартале 2025 года 47% соискателей региона планируют искать подработку в ближайшие три месяца. Из них 28% «определённо рассматривают» такой вариант, ещё 19% — «скорее рассматривают».

В ноябре 2025 года работодатели СЗФО разместили почти 8 тысяч предложений для подработки. Наибольшая доля таких объявлений пришлась на Санкт-Петербург — 58% всех предложений в округе. Далее следуют Ленинградская область (15%), Вологодская и Калининградская области (по 5%), Архангельская и Мурманская области (по 4%). В Республике Коми, Карелии и Псковской области размещено по 2% предложений, а в Новгородской области — 3%.

По данным hh.ru, жители Мурманской области, планирующие подработку в праздничный период, могут рассчитывать на заработок от 16000 до 220000 рублей в зависимости от сферы и формата занятости. Самыми востребованными вариантами подработки в ноябре 2025 года стали позиции курьеров — на них пришлось 47% всех предложений подработки в регионе. На втором месте — вакансии для мерчандайзеров (8%). Замыкают тройку лидеров водители, на которых приходится 7% таких предложений.

Рост интереса к подработке накладывает дополнительные задачи на компании, которые конкурируют за соискателей в условиях ограниченного времени.

«Анализ рынка показывает, что для работодателей, которые активно привлекают сотрудников на проекты и подработку, эффективность и скорость подбора критически важны, — комментирует Ксения Степанова (HRD Skillaz). — Использование автоматизированных платформ для работы с фрилансерами и временным персоналом позволяет в среднем в два раза быстрее закрывать срочные задачи и на 40% оперативнее находить исполнителей. Это особенно востребовано в сферах с гибкой занятостью, где важно быстро собрать команду под конкретный проект. При этом внедрение цифровых решений для управления подрядчиками становится значимым конкурентным преимуществом. Практика подтверждает, что автоматизация процесса снижает риск потери кандидата на 40%, так как специалист, ищущий подработку, часто выбирает того, кто откликается первым — в течение суток, а не дней».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Цифровые навыки и рост зарплат на 13%: как изменилась профессия грузчика в Мурманской области
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Комментарий к новости:Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья - сенатор РФ Елена Дягилева
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
Виктор
28.11.25 23:55
Хорошая программа! Николай - молодчина)) Немного много у Светланы было слов, не соответствующих реальности - например, о 62% регулярно занимающихся спортом и физкультурой... При всём этом (если бы бы
Комментарий к новости:Светлана Наумова и Александр Зубко: о спортивных новинках декабря
-Правовая консультация (18+)В 2026 году для ряда юридических лиц сохраняется возможность подачи заявлений на кадастровый учёт на бумажном носителе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00«Вне Зоны». Телевизионный проект (12+)
-PRO Деньги (16+)Единовременные выплаты получат все сотрудники бюджетной сферы. Некоторые категории меньше, некоторые больше, но получат все - Андрей Чибис-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 34 копейки, доллар теряет 28 копеек-PRO Энергетику (18+)Правительство России выделит дополнительно 550 млн рублей на закупку топочного мазута для Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)Мурманчане напоминают о необходимости своевременной расчистки детских площадок от снега-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)«Единая Россия» принимает федеральные законы, направленные на поддержку участников СВО и их семей
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»