Самые трудные домашние обязанности, которые чаще всего стремятся автоматизировать россияне, — уборка, приготовление пищи и мытье посуды

Чаще всего россияне мечтают автоматизировать уборку, приготовление еды и мойку посуды. К такому выводу пришли эксперты сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, во время которого узнали, какие домашние обязанности россияне хотели бы передать технике. В открытом опросе приняли участие экономически активные граждане из всех округов страны.

Среди домашних дел, уже подвергшихся автоматизации в домах россиян, — уборка, приготовление пищи и мытье посуды. Роботы-пылесосы и другие гаджеты для клининга уже есть у 15% опрошенных, каждый десятый рассказал о наличии мультиварки, хлебопечки и посудомоечной машины. Мы намеренно исключили из перечня домашних обязанностей, нуждающихся в автоматизации, стирку, т.к. стиральные машинки есть у подавляющего большинства россиян и уже не воспринимаются в контексте автоматизации, настолько они стали привычны.

Между тем, топ-3 уже автоматизированных обязанностей по дому, является и топ-3 домашних дел, которые россияне только мечтают поручить технике. Так, отказаться от уборки вручную хотели бы 29% россиян. 8% респондентов мечтают автоматизировать приготовление еды, 7% — мытьё посуды. По 2% хотели бы роботизировать ремонт, вынос мусора, уход за домашними питомцами, смену постельного белья, сушку одежды, закупку продуктов. Среди других домашних дел, которые россияне хотели бы автоматизировать, — открывание и запирание замков, въездных ворот, поднятие шлагбаумов, включение и выключение света, передача показаний счетчиков, открывание и закрывание штор, регулирование температуры в помещении.

22% не готовы передать домашние обязанности технике. 5% мечтают автоматизировать все свои домашние обязанности.

Женщины чаще мужчин мечтают, чтобы уборка и приготовление еды дома были автоматизированы. Мужчины чаще готовы скинуть на роботов все свои домашние дела.

Время проведения опроса: 24—30 октября 2023 года.