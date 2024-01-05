Самые удачные покупки 2023 года: смартфоны, одежда и бытовая техника

Лучшие покупки россиян в 2023 году — девайсы, наряды и техника для дома. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, во время которого попросил рассказать россиян о самых удачных приобретениях. В открытом опросе приняли участие 1600 экономически активных граждан из всех округов страны.

Лучшей покупкой 2023 года каждый восьмой россиянин назвал электронный девайс (13%), в прошлом году смартфоны, планшеты и ноутбуки также лидировали, но с меньшим числом голосов опрошенных (10%). По 8% респондентов самыми полезными покупками года считают бытовую технику, одежду и обувь.

6% опрошенных рады приобретенным туристическим путевкам. 5% россиян считают удачным приобретением мебель. Покупке недвижимости и автомобиля радуются по 3% респондентов. 2% лучшим приобретением назвали товары для спорта и активного образа жизни. Среди других удачных покупок россияне называли товары для детей, товары для дачи, посуду, книги, новогодние украшения, косметику и парфюмерию, музыкальные инструменты. 16% граждан считают, что в 2023 году их шоппинг не задался.

Мужчины чаще радуются приобретению гаджетов и автомобилей, женщины — покупке одежды, обуви, бытовой техники и мебели.

Время проведения опроса: 11—18 декабря 2023 года.