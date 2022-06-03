Самые уважаемые профессии, по мнению россиян, врачи, учителя и военные

На первом месте рейтинга самых уважаемых профессий — медицинские работники, вторую строку делят педагоги и военнослужащие. К таким выводам пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам открытого опроса, в котором приняли участие 1600 экономически активных граждан из всех округов страны.

Безусловные лидеры рейтинга самых уважаемых профессий — медицинские работники: 30% россиян испытывают наибольшее уважение к врачам, фельдшерам, медсестрам. 9% респондентов считают, что в первую очередь нужно уважать работу учителей. Профессия военнослужащего внушает наибольшее уважение также 9%.

4% опрошенных назвали инженеров, 3% — сотрудников МЧС. По 2% в качестве наиболее уважаемых профессий упомянули рабочих, руководителей, шахтеров, программистов, шоферов и дворников. 5% считают, что представители любых специальностей достойны уважения. Среди других профессий респонденты называли администраторов, аналитиков, ветеринаров, журналистов, полицейских, психологов, тренеров и проч.

Женщины чаще мужчин назвали в качестве наиболее уважаемых профессий врачей и учителей. Мужчины же чаще считают труд инженеров, сотрудников МЧС и рабочих достойным уважения в первую очередь.

По сравнению с аналогичным исследованием 2012 года, лидер рейтинга не изменился: россияне по-прежнему наибольшее уважение испытывают к врачам. В качестве наиболее уважаемой профессии педагогов сегодня называют чуть реже, а вот военнослужащих — в 3 раза чаще: 3% десять лет назад и 9% сегодня.