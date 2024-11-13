Самые востребованные ИТР — технологи производств и инженеры ПТО

Нехватку инженерно-технических работников в России оценили в 600 тысяч специалистов. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» выяснил, каких именно инженерных кадров не хватает рынку труда, как изменился спрос на специалистов, сколько платят инженерам, как растут их зарплаты.

Наибольшее число вакансий на рынке труда сегодня — от производственных и строительных компаний. Инженерные кадры входят в топ-3 наиболее востребованных категорий персонала в производстве и строительстве.

Динамика спроса на персонал

Спрос на персонал в РФ растёт: число вакансий увеличилось на 10% за год — и это много, ведь годом ранее количество вакансий в 1,5 раза превысило показатели 2022. Таким образом, за 2 года вакансий на рынке труда России стало больше в 1,7 раза.

Промышленность, показавшая рекордные темпы прироста спроса в прошлом году (число вакансий в 2023 выросло в 2,2 раза), продолжает наращивать подбор: +13% за этот год. Итого в 2,5 раза больше вакансий, чем два года назад.

В строительстве за год вакансий стало больше на 17%, за 2 года объём предложения работы в отрасли вырос в 1,5 раза.

Каким предприятиям больше всего нужны кадры

Максимальный спрос на персонал наблюдается в производственных компаниях пищевой промышленности, машиностроения, станкостроения, а также в компаниях, специализирующихся на производстве металлических изделий и металлообработке.

В строительстве персонал наиболее востребован в компаниях, чья деятельность связана со строительно-монтажными работами, электроснабжением и эксплуатацией зданий.

Наиболее востребованные инженерные специализации

В промышленной отрасли больше всего инженерных вакансий — для технологов, в строительстве — для инженеров ПТО.

Как растут зарплаты

Среди топ-3 востребованных позиций ИТР в производстве наибольшую динамику медианной зарплаты «SuperJob» отмечает у инженера-конструктора (+17% в Москве и +15% в Санкт-Петербурге). В строительстве наибольший прирост среднерыночных зарплат — у инженера-проектировщика генплана и инженера-конструктора (плюс по 12% в Москве и по 8% в Санкт-Петербурге).

Инженеры-конструкторы в промышленности и строительстве зарабатывают до 300 тысяч рублей в Москве и 250 тысяч рублей в Санкт-Петербурге. Зарплатный максимум инженеров ПТО в строительных компаниях столицы и города на Неве также достигает 300 и 250 тысяч рублей соответственно.