Самые востребованные профессии Мурманской области этим летом и сколько заплатят таким специалистам

Первую строчку в рейтинге самых востребованных профессий заняли продавцы – для них открыты 10% вакансий в Мурманской области от всего объёма в июне. На втором месте – менеджеры по работе с клиентами (7%), на третьем – врачи (6%). Кроме того, в лидерах оказались водители (4%), администраторы и повара (2%), разнорабочие (2%). Также верхние строчки рейтинга массовых вакансий в Мурманской области занимают предложения работы для бухгалтеров, машинистов, операторов call-центра, инженеров, механиков.

Эксперты крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, проанализировали более 5000 актуальных вакансий июня в Мурманской области и выяснили, какие специалисты сегодня наиболее востребованы у местных работодателей.

Первую строчку в рейтинге самых востребованных профессий заняли продавцы – для них открыты 10% вакансий в Мурманской области от всего объёма в июне. На втором месте – менеджеры по работе с клиентами (7%), на третьем – врачи (6%). Кроме того, в лидерах оказались водители (4%), администраторы и повара (2%), разнорабочие (2%). Также верхние строчки рейтинга массовых вакансий в Мурманской области занимают предложения работы для бухгалтеров, машинистов, операторов call-центра, инженеров, механиков (наглядно на диаграмме 1).

Но самые востребованные — не значит самые высокооплачиваемые. Так, сегодня медиана предлагаемой зарплаты в вакансиях продавцов в Мурманской области составляет 47680₽, при этом по России в среднем продавцам предлагают порядка 45977₽. Средняя зарплата в вакансиях менеджеров по работе с клиентами в регионе – 57900₽, по России – 80459₽. Зарплата в вакансиях водителей в республике – 79000₽, по России – 85000₽. Врачам в среднем предлагают 68900₽, по России - 70000₽, а операторам call-центра в регионе – 40000₽, по стране в среднем – 45970₽.

Среди специалистов, для которых сегодня в Мурманской области открыты единицы вакансий, оказались мастера ногтевого сервиса, журналисты, штукатуры, тестировщики, переводчики, страховые агенты, а также актёры и бизнес-тренеры (наглядно на диаграмме 2).