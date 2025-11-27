Самые востребованные вакансии массового найма в Мурманской области: как работодатели борются за продавцов, курьеров и упаковщиков

Аналитики ведущей онлайн-платформы по поиску работы hh.ru изучили рынок массового найма в Мурманской области и выявили значительный потенциал для роста благодаря автоматизации подбора персонала.

Внедрение современных решений ускоряет процесс привлечения кандидатов в наиболее динамичных секторах на 40%, особенно в тех, где сотрудники часто переходят из одной сферы в другую.

Анализ вакансий в Мурманской области показал, что наиболее востребованными работниками в массовом найме являются продавцы-консультанты и продавцы-кассиры — с начала 2025 года на hh.ru размещено 3,4 тысячи вакансий. Далее следуют упаковщики и комплектовщики (1,3 тысячи вакансий), операторы call-центра и специалисты контактного центра (более 1,2 тысячи вакансий), курьеры (1,2 тысячи вакансий) и кладовщики (более 500 вакансий).

Уровень спроса и зарплаты сотрудников массового найма в Мурманской области

Согласно данным hh.индекса, отражающего уровень конкуренции, наиболее острая нехватка кандидатов наблюдается в розничной торговле. В профессиях продавец-консультант и продавец-кассир hh.индекс составляет 1,4 резюме на вакансию, что свидетельствует о серьёзном дефиците соискателей. Несмотря на рост медианной зарплаты с 60000 до 62900 рублей с января по октябрь 2025 года, работодатели продолжают испытывать значительные трудности с закрытием таких позиций.

Курьеры (hh.индекс 2,3 резюме на вакансию) демонстрируют один из самых высоких доходов: медианная предлагаемая зарплата — 168900 рублей. Широкая вилка от 100000 до 225000 рублей отражает дифференциацию по интенсивности труда и режиму работы.

В профессиях упаковщик и комплектовщик hh.индекс 3 указывает на низкий уровень конкуренции. Медианная зарплата в этой категории — 108300 рублей, а верхняя граница вилки достигла 146900 рублей для работников с наибольшим количеством смен.

hh.индекс для кладовщиков составляет 5 резюме на одну позицию, что указывает на средний уровень конкуренции среди соискателей. Медианная предлагаемая зарплата — 79000 рублей, при этом вилка предложений варьируется от 60000 до 142500 рублей в зависимости от графика и объёма задач.

Наиболее конкурентной среди соискателей остаётся категория операторов call-центра: hh.индекс составляет 13,1 резюме на одну позицию, что говорит о высоком уровне конкуренции среди соискателей и быстром отклике. Медианная предлагаемая зарплата — 40000 рублей, а вилка предложений варьируется от 35000 до 60000 рублей.

Потенциал автоматизации: увеличение эффективности найма

«Анализ показывает, что работодатели, ведущие массовый наём сотрудников в Мурманской области, сталкиваются с системными вызовами, — комментирует Ксения Степанова («HRD Skillaz»). — Применение автоматизированных систем подбора позволяет сократить время закрытия вакансий на 50% и увеличить скорость поиска кандидатов на 40%. Это особенно актуально для категорий с низким порогом входа в профессию, где наблюдается регулярная текучесть кадров».

Перспективы развития

Внедрение автоматизированных решений в процессы массового найма становится ключевым фактором конкурентоспособности компании. Практика показывает, что использование технологий подбора снижает риск потери соискателей на 40%, поскольку кандидат, не получивший ответ в течение 1–3 дней, часто теряет интерес к вакансии. Кроме того, за счёт уменьшения трудозатрат сокращается и стоимость найма — в среднем на 38%.