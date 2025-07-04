Самые высокие запросы к МРОТ — в Москве, Санкт-Петербурге и Хабаровске, самые скромные — в Кирове, Рязани и Ижевске

Ожидания к минимальному доходу сильно различаются в зависимости от региона. Самые высокие запросы — у жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Хабаровска, а наиболее скромные — у населения Кирова, Рязани и Ижевска. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения мегаполисов.

Москвичи считают, что минимальный размер оплаты труда в столице должен составлять в среднем 62900 рублей в месяц. При этом текущий МРОТ в Москве равен 32916 рублей, что почти вдвое ниже желаемого уровня.

На втором месте по ожиданиям жителей находится Санкт-Петербург, где желаемый минимальный заработок оценивается в 59000 рублей. Однако фактический размер МРОТ в городе составляет 28750 рублей.

Третью позицию занимает Хабаровск — здесь жители оценили МРОТ в 58700 рублей в месяц.

Помимо двух столиц и Хабаровска, в топ-5 городов с самыми высокими запросами к МРОТ вошли Казань (55800 рублей) и Владивосток (55700 рублей).

Наиболее скромные ожидания зафиксированы в Кирове (48500 рублей), Рязани и Ижевске (по 49300 рублей), а также в Нижнем Новгороде (49600 рублей), Ярославле (50500 рублей) и Томске (50700 рублей).

Самый заметный рост ожиданий к МРОТ за последние полгода (плюс по 3%) наблюдается в Астрахани (51000 рублей), Волгограде (50900 рублей), Пензе (50800 рублей), Нижнем Новгороде (49600 рублей) и Ижевске (49300 рублей).

Время проведения опроса: 12 мая — 26 июня 2025 года.