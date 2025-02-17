Самые высокие зарплаты ИТР в производстве — у инженеров АСУ ТП и промышленных программистов

Дефицит инженерных кадров в России оценили в 600 тысяч человек. Больше всего в ИТР нуждаются пищевая промышленность и машиностроение, самые востребованные специализации — ремонтники, технологи и конструкторы. Среди линейных специалистов средний заработок выше всего — у инженеров АСУ ТП и программистов станков с ЧПУ. Быстрее всего зарплаты растут у ремонтников и электронщиков. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» в феврале 2025 года изучил спрос на инженерные кадры и динамику заработных плат в промышленности.

В топ-3 отраслей, где больше всего нужны инженеры — пищевая промышленность, машиностроение и металлообрабатывающие производства.

Самые востребованные инженерные специализации в России — ремонтники, технологи, конструкторы, энергетики и механики.

Наиболее высокие медианные зарплаты в Москве и Подмосковье — у инженеров АСУ ТП в сфере тяжелого машиностроения (160 тысяч рублей в месяц). В таких отраслях как точное машиностроение, металлообработка и производство ТНП инженеры АСУ ТП зарабатывают в среднем 150 тысяч рублей. Такая же средняя зарплата и у программистов станков с ЧПУ для тяжелого машиностроения. 140 тысяч рублей — медианная зарплата у конструкторов на предприятиях тяжёлого и точного машиностроения, металлообработки, а также у наладчиков оборудования и электронщиков в сфере тяжелого машиностроения.

Одни из самых скромных медианных зарплат среди ИТР — у экологов (по 100 тысяч рублей в месяц в сфере производства ТНП и точном машиностроении), специалистов по качеству (100 тысяч рублей в сфере производства ТНП). На металлообрабатывающих предприятиях экологи зарабатывают в среднем 105 тысяч рублей, таков же медианный заработок и у сервисных инженеров. В компаниях, производящих ТНП, инженерам по ремонту оборудования также платят в среднем 105 тысяч рублей в месяц.

Прирост средних рыночных зарплат оказался выше на предприятиях тяжелого и точного машиностроения, металлообрабатывающих производствах. У инженеров-ремонтников оборудования в сфере точного машиностроения за год средняя зарплата выросла на 20 тысяч рублей или на 21,1%. У инженеров-электронщиков в сфере точного машиностроения и металлообработки та же величина прироста в номинальном выражении соответствует +18,2%. На 16,7% или те же 20 тысяч рублей за год вырос медианный заработок у инженеров-конструкторов в сфере производства изделий из металла, инженеров-наладчиков и электронщиков в сфере тяжелого машиностроения.

Низкий прирост медианных зарплат аналитики «SuperJob» отмечают у инженеров-электронщиков в пищевой промышленности и компаниях по производству ТНП; инженеров-электриков и технологов в сфере производства металлических изделий, а также технологов станкостроения, пищевых производств, точного машиностроения; инженеров-наладчиков оборудования пищевой промышленности и производств ТНП (плюс по 5000 рублей, или 4,2—4,5%).

Время проведения исследования: февраль 2025 года.