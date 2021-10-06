Мурманская область. Арктика (16+)06.10.21 12:30
Самые высокие зарплаты октября на удалёнке в СЗФО: 350 тысяч рублей и выше
Удаленная работа — тренд нового времени. Такой формат подходит не всем, но нравится многим: не надо тратить время на дорогу, деньги — на офисную одежду и бизнес-ланч, можно работать из любого региона страны и мира.
В начале октября на hh.ru размещено более 78 тысяч удаленных вакансий. Подготовили подборку предложений с самыми высокими зарплатами на удаленке от компаний, расположенных в СЗФО:
- Team Leader / Архитектор, Псков, https://spb.hh.ru/vacancy/48358756, до 350 000 руб. на руки;
- региональный менеджер, Санкт-Петербург https://spb.hh.ru/vacancy/48375842, до 350 000 руб. до вычета налогов;
- системный архитектор, Санкт-Петербург, https://spb.hh.ru/vacancy/47183990, от 300 000 руб. на руки;
- специалист по тендерам, Калининград, https://spb.hh.ru/vacancy/41768651, до 300 000 руб. на руки;
- Product Owner, Калининград, https://spb.hh.ru/vacancy/46849141 , до 350 000 руб. до вычета налогов;
- Team Leader/Архитектор/Support TranzWare в Процессинговый центр Банк, Мурманск, https://spb.hh.ru/vacancy/48358770, до 350 000 руб. на руки;
- Java-разработчик, Санкт-Петербург, https://spb.hh.ru/vacancy/48325130, до 350 000 руб. на руки.
Плюсы удалённой работы в том, что на нее можно откликнуться из любого уголка страны и претендовать на высокую зарплату от московских компаний могут в том числе жители СЗФО:
- руководитель службы технической поддержки, https://spb.hh.ru/vacancy/48103688, до 300 000 руб. на руки;
- менеджер по продажам недвижимости, https://spb.hh.ru/vacancy/47873759, до 800 000 руб. на руки;
- эксперт проектных продаж в сфере проектирования автомобильных дорог, https://spb.hh.ru/vacancy/47984210, от 200 000 руб. на руки;
- маркетолог в онлайн-проект, https://spb.hh.ru/vacancy/48029366, до 400 000 руб. до вычета налогов;
- менеджер по работе с Ebay, https://spb.hh.ru/vacancy/48008476, до 500 000 руб. на руки.
Комментарии
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