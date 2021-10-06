Самые высокие зарплаты октября на удалёнке в СЗФО: 350 тысяч рублей и выше

Удаленная работа — тренд нового времени. Такой формат подходит не всем, но нравится многим: не надо тратить время на дорогу, деньги — на офисную одежду и бизнес-ланч, можно работать из любого региона страны и мира.

В начале октября на hh.ru размещено более 78 тысяч удаленных вакансий. Подготовили подборку предложений с самыми высокими зарплатами на удаленке от компаний, расположенных в СЗФО:

Team Leader / Архитектор, Псков, https://spb.hh.ru/vacancy/48358756, до 350 000 руб. на руки; региональный менеджер, Санкт-Петербург https://spb.hh.ru/vacancy/48375842, до 350 000 руб. до вычета налогов; системный архитектор, Санкт-Петербург, https://spb.hh.ru/vacancy/47183990, от 300 000 руб. на руки; специалист по тендерам, Калининград, https://spb.hh.ru/vacancy/41768651, до 300 000 руб. на руки; Product Owner, Калининград, https://spb.hh.ru/vacancy/46849141 , до 350 000 руб. до вычета налогов; Team Leader/Архитектор/Support TranzWare в Процессинговый центр Банк, Мурманск, https://spb.hh.ru/vacancy/48358770, до 350 000 руб. на руки; Java-разработчик, Санкт-Петербург, https://spb.hh.ru/vacancy/48325130, до 350 000 руб. на руки.

Плюсы удалённой работы в том, что на нее можно откликнуться из любого уголка страны и претендовать на высокую зарплату от московских компаний могут в том числе жители СЗФО: