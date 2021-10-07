Мурманская область. Арктика (16+)07.10.21 17:00
Самые высокие зарплаты в подработке по СЗФО: 200 тысяч рублей и выше
«Подработка» — один из самых популярных запросов на hh.ru. Кто-то ищет дополнительный доход, кто-то — реализацию невостребованного на основной работе таланта.
В начале октября в специальном разделе hh.ru размещено более 140 тысяч вариантов подработки. Подготовили подборку предложений с самыми высокими зарплатами на подработке с традиционным форматом работы от компаний, расположенных в СЗФО:
- врач-косметолог, Санкт-Петербург, https://spb.hh.ru/vacancy/46593112, от 150 000 руб. на руки;
- сборщик мебели, Санкт-Петербург, https://spb.hh.ru/vacancy/48365648, до 200 000 руб. на руки;
- врач стоматолог-ортопед, Санкт-Петербург, https://spb.hh.ru/vacancy/48408772, от 200 000 руб. до вычета налогов;
- менеджер по продажам недвижимости, Санкт-Петербург, https://spb.hh.ru/vacancy/47776387, до 600 000 руб. на руки;
- курьер-водитель в банк, Гатчина, https://spb.hh.ru/vacancy/48411969, до 131 000 руб. до вычета налогов;
- инженер ПТО, Кингисепп, https://spb.hh.ru/vacancy/48181903, до 135 000 руб. до вычета налогов;
- массажист, Всеволожск, https://spb.hh.ru/vacancy/48048131, до 150 000 руб. до вычета налогов;
- машинист гусеничного экскаватора, Мурманск, https://spb.hh.ru/vacancy/48481641, от 115 000 руб. на руки;
- старший менеджер по продаже услуг бизнесу, Мурманск, https://spb.hh.ru/vacancy/46012645, от 80 000 руб. до вычета налогов;
- монтажник домофонных и видео систем, Мурманск, https://spb.hh.ru/vacancy/46895031, до 200 000 руб. на руки;
- техник-монтажник рекламного оборудования, Архангельск, до 100 000 руб. на руки;
- разработчик Oracle, Архангельск https://spb.hh.ru/vacancy/45249987, от 80 000 руб. до вычета налогов;
- менеджер вводных уроков, Архангельск https://spb.hh.ru/vacancy/48310371, до 100 000 руб. на руки;
- проектировщик тепловых сетей, Петрозаводск, https://spb.hh.ru/vacancy/47767008, от 100 000 руб. на руки;
- курьер-водитель на своем грузовом автомобиле, Петрозаводск, https://spb.hh.ru/vacancy/45431441, от 100 000 руб. до вычета налогов.
Есть также очевидные достоинства подработки: соискатели могут найти себе подработку в дистанционном формате, на которую может откликнуться любой житель России:
- удаленный рекрутер, https://spb.hh.ru/vacancy/47765184, от 170 000 руб. на руки;
- HR-специалист, https://spb.hh.ru/vacancy/48067608, до 250 000 руб. на руки;
- Web-программист, https://spb.hh.ru/vacancy/48115506, до 170 000 руб. до вычета налогов;
- инженер-проектировщик систем электроснабжения, https://spb.hh.ru/vacancy/48020873, до 170 000 руб. до вычета налогов;
- менеджер по продажам кабеля, https://spb.hh.ru/vacancy/48366909, до 500 000 руб. на руки;
- менеджер по продажам логистических услуг, https://spb.hh.ru/vacancy/47799089, до 300 000 руб. на руки;
- врач-рентгенолог (МРТ), https://spb.hh.ru/vacancy/48241541, до 300 000 руб. на руки;
- стример/ведущая (ведущий), https://spb.hh.ru/vacancy/48374733, до 200 000 руб. на руки.
Комментарии
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