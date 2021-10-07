Самые высокие зарплаты в подработке по СЗФО: 200 тысяч рублей и выше

«Подработка» — один из самых популярных запросов на hh.ru. Кто-то ищет дополнительный доход, кто-то — реализацию невостребованного на основной работе таланта.

В начале октября в специальном разделе hh.ru размещено более 140 тысяч вариантов подработки. Подготовили подборку предложений с самыми высокими зарплатами на подработке с традиционным форматом работы от компаний, расположенных в СЗФО:

врач-косметолог , Санкт-Петербург , https://spb.hh.ru/vacancy/46593112, от 150 000 руб. на руки;

, https://spb.hh.ru/vacancy/46593112, от 150 000 руб. на руки; сборщик мебели, Санкт-Петербург , https://spb.hh.ru/vacancy/48365648, до 200 000 руб. на руки;

, https://spb.hh.ru/vacancy/48365648, до 200 000 руб. на руки; врач стоматолог-ортопед, Санкт-Петербург , https://spb.hh.ru/vacancy/48408772, от 200 000 руб. до вычета налогов;

, https://spb.hh.ru/vacancy/48408772, от 200 000 руб. до вычета налогов; менеджер по продажам недвижимости, Санкт-Петербург , https://spb.hh.ru/vacancy/47776387, до 600 000 руб. на руки;

, https://spb.hh.ru/vacancy/47776387, до 600 000 руб. на руки; курьер-водитель в банк, Гатчина , https://spb.hh.ru/vacancy/48411969, до 131 000 руб. до вычета налогов;

, https://spb.hh.ru/vacancy/48411969, до 131 000 руб. до вычета налогов; инженер ПТО, Кингисепп , https://spb.hh.ru/vacancy/48181903, до 135 000 руб. до вычета налогов;

, https://spb.hh.ru/vacancy/48181903, до 135 000 руб. до вычета налогов; массажист, Всеволожск , https://spb.hh.ru/vacancy/48048131, до 150 000 руб. до вычета налогов;

, https://spb.hh.ru/vacancy/48048131, до 150 000 руб. до вычета налогов; машинист гусеничного экскаватора, Мурманск , https://spb.hh.ru/vacancy/48481641, от 115 000 руб. на руки;

, https://spb.hh.ru/vacancy/48481641, от 115 000 руб. на руки; старший менеджер по продаже услуг бизнесу , Мурманск, https://spb.hh.ru/vacancy/46012645, от 80 000 руб. до вычета налогов;

https://spb.hh.ru/vacancy/46012645, от 80 000 руб. до вычета налогов; монтажник домофонных и видео систем, Мурманск, https://spb.hh.ru/vacancy/46895031, до 200 000 руб. на руки;

https://spb.hh.ru/vacancy/46895031, до 200 000 руб. на руки; техник-монтажник рекламного оборудования, Архангельск, до 100 000 руб. на руки;

до 100 000 руб. на руки; разработчик Oracle, Архангельск https://spb.hh.ru/vacancy/45249987, от 80 000 руб. до вычета налогов;

https://spb.hh.ru/vacancy/45249987, от 80 000 руб. до вычета налогов; менеджер вводных уроков, Архангельск https://spb.hh.ru/vacancy/48310371, до 100 000 руб. на руки;

https://spb.hh.ru/vacancy/48310371, до 100 000 руб. на руки; проектировщик тепловых сетей, Петрозаводск , https://spb.hh.ru/vacancy/47767008, от 100 000 руб. на руки;

, https://spb.hh.ru/vacancy/47767008, от 100 000 руб. на руки; курьер-водитель на своем грузовом автомобиле, Петрозаводск, https://spb.hh.ru/vacancy/45431441, от 100 000 руб. до вычета налогов.

Есть также очевидные достоинства подработки: соискатели могут найти себе подработку в дистанционном формате, на которую может откликнуться любой житель России: